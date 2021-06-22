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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, AA
Haber Giriş: 22.06.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

Fare istilası hız kesmiyor: Hapishaneyi tahliye ettiler!

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Fare istilası hız kesmiyor: Hapishaneyi tahliye ettiler!

Avustralya'daki fare istilasından yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde fare istilası nedeniyle bir cezaevinin geçici olarak boşaltılacağı bildirildi.

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  • Son dakika... Fare istilası hız kesmiyor: Hapishaneyi tahliye ettiler
  • Son dakika... Fare istilası hız kesmiyor: Hapishaneyi tahliye ettiler
  • Son dakika... Fare istilası hız kesmiyor: Hapishaneyi tahliye ettiler
  • Son dakika... Fare istilası hız kesmiyor: Hapishaneyi tahliye ettiler
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Avustralya'nın başı fare istilasıyla belada. Çok yoğun bir istilayla karşılaşan hükümet çaresiz.

Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor. Mahsullere zarar veren kemirgenlere çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istiyor.

Fare istilasına henüz kesin bir çözüm bulunamamışken krizin boyutlarını gözler önüne seren bir haber geldi.

Fare istilası uyarısı... 2 yıl sürebilir
Fare istilası uyarısı... 2 yıl sürebilir!

Ülke basınındaki habere göre, Wellington Cezaevi yetkilisi Peter Severin, yaklaşık 420 mahkum ve çalışanların başka bir cezaevine nakledileceğini açıkladı.

Severin, mahkumlar ve çalışanların sağlığının birinci öncelik olduğunu vurgulayarak cezaevinden farelerin temizliğinin yapılabilmesi için bu adımın atılması gerektiğini söyledi.

Farelerin, cezaevindeki kabloları ve tavan panellerini kemirerek güvenlik sorunu meydana getirdiği kaydediliyor.

Çaresiz kaldılar... Fare istilasına 5 bin litre zehir çözümü
Çaresiz kaldılar... Fare istilasına 5 bin litre zehir çözümü!

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Fare istilasının tarlara uzanması sonucu 10 binlerce dolarlık maddi kaybın yaşandığı kaydediliyor.

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