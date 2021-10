Facebook'a erişim kesintisiyle ilgili bomba iddia

Haberin Devamı

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı. Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi. Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.



ÇALIŞANLAR ZOOM ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURUYOR



Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi.

Öte yandan, şirketin giriş kartlarının da çalışmadığı ve çalışanların ofislerine giremediği açıklandı. İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.



Söz konusu soruna ilişkin Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.