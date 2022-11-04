Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

F﻿ransa parlamentosunda utanç veren anlar... Salon dondu kaldı, oturum yarıda kesildi

Güncelleme Tarihi:

#FRANSA#Parlamento#Irkçılık
F﻿ransa parlamentosunda utanç veren anlar... Salon dondu kaldı, oturum yarıda kesildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 09:38

Fransız Parlamentosunda yapılan bir oturum, Marine le Pen'in lideri olduğu aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi milletvekilinin, siyah bir meslektaşı konuşurken "Afrika'ya geri dönsünler" diye bağırması ile utanç veren anlara şahit oldu. Sözler sonrası salon buz keserken oturuma ara verildi.

Haberin Devamı

Ulusal Cephe Milletvekili Grégoire de Fournas, söz konusu sözleri, milletvekili Carlos Martens Bilongo konuşurken sarf etti. O sırada Bilongo, Akdeniz'de gidecek liman arayan 234 göçmenden bahsediyordu.

Fransızcada "o ve onlar" zamirlerinin benzer şekilde söylenmesi nedeniyle, bu sözlerin Bilongo'ya mı yoksa Avrupa'ya gelmeye çalışan göçmenlere yönelik mi olduğu anlaşılamadı.

"UTANÇ VERİCİ"

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi Milletvekili Bilongo, Fransa'da doğduğunu ve bu ifadelerin "utanç verici" olduğunu söyledi.

Fournas ise sözlerinin meslektaşı Bilongo'ya yönelik olmadığını, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere yönelik olduğunu savundu.

F﻿ransa parlamentosunda utanç veren anlar... Salon dondu kaldı, oturum yarıda kesildi

Ulusal Cephe Milletvekili Grégoire de Fournas ve Carlos Martens Bilongo

"IRKÇILIĞA YER YOK"

Başbakan Elisabeth Borne, "ırkçılığa yer olmadığını" belirterek bu sözleri kınadı.

Borne, Cuma günü Parlamento kurullarının toplanarak olayla ilgili atılması gereken adımları görüşeceğini bildirdi.
Oturum sırasında Bilongo, Akdeniz'de kurtarılan 234 göçmen için bir liman bulma çabaları hakkında konuşuyordu.

"DIŞARI! DIŞARI!" DİYE BAĞIRDILAR, OTURUM YARIDA KESİLDİ

Sağcı milletvekili Fournas'ın söz konusu ifadeleri Parlamento'da yankılandığında salon adeta buz kesti. Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet önce bu ifadelerin kimden geldiğini sordu. Ardından milletvekilleri "Dışarı! Dışarı! Dışarı!" diye bağırmaya başladı.

Meclis Başkanı ise oturumu yarıda kesti. 
F﻿ransa parlamentosunda utanç veren anlar... Salon dondu kaldı, oturum yarıda kesildi

"KONU YENİDEN DERİMİN RENGİNE GELDİ"

Bilongo, "Bugün, konu yeniden derimin rengine geldi. Ben Fransa'da doğdum, Fransız bir milletvekiliyim" dedi.

Fournas ise kendisi savunarak, "Avrupa'ya göçmenleri taşıyan gemiyi" kast ettiğini belirtti ve "yanlış anlaşılan yorumları nedeniyle" Bilongo'dan özür diledi. 

"PARLAMENTO'DAN ATILMALI"

Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi lideri Jean-Luc Mélenchon ise Twitter'daki mesajında, söz konusu ifadelerin "hoşgörülemez" olduğunu ve sağcı milletvekilinin Parlamento'dan "atılması" gerektiğini söyledi.
F﻿ransa parlamentosunda utanç veren anlar... Salon dondu kaldı, oturum yarıda kesildi

GÖÇ KONUSU ÖN PLANA ÇIKIYOR

Le Pen'in lideri olduğu Ulusal Cephe, Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerindeki söyleminde göç konusuna öncelik veriyor.

Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı olduğu takdirde göç politikasını sıkılaştırmayı vadediyor.

Le Pen'in partisi, Haziran'daki seçimlerde Parlamento'daki varlığını 10 kat artırarak 89 sandalye kazandı.
577 sandalyeli Ulusal Meclis'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin milletvekili sayısı 245.
Jean-Luc Mélenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin yanı sıra Sosyalist Parti, Komünist Parti ve Yeşiller Partisi'nin oluşturduğu NUPES (Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği) ittifakının 131 milletvekili var.

Gözden Kaçmasın

Elon Musk korkulan hamlesini yaptı Twitterda işten çıkarmalar başlıyor...Elon Musk korkulan hamlesini yaptı! Twitter'da işten çıkarmalar başlıyor...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FRANSA#Parlamento#Irkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe