Ulusal Cephe Milletvekili Grégoire de Fournas, söz konusu sözleri, milletvekili Carlos Martens Bilongo konuşurken sarf etti. O sırada Bilongo, Akdeniz'de gidecek liman arayan 234 göçmenden bahsediyordu.Ulusal Cephe Milletvekili Grégoire de Fournas ve Carlos Martens Bilongo"IRKÇILIĞA YER YOK"
Fransızcada "o ve onlar" zamirlerinin benzer şekilde söylenmesi nedeniyle, bu sözlerin Bilongo'ya mı yoksa Avrupa'ya gelmeye çalışan göçmenlere yönelik mi olduğu anlaşılamadı.
"UTANÇ VERİCİ"
Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi Milletvekili Bilongo, Fransa'da doğduğunu ve bu ifadelerin "utanç verici" olduğunu söyledi.
Fournas ise sözlerinin meslektaşı Bilongo'ya yönelik olmadığını, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere yönelik olduğunu savundu.
Başbakan Elisabeth Borne, "ırkçılığa yer olmadığını"
belirterek bu sözleri kınadı.
Borne, Cuma günü Parlamento
kurullarının toplanarak olayla ilgili atılması gereken adımları görüşeceğini bildirdi.
Oturum sırasında Bilongo, Akdeniz'de kurtarılan 234 göçmen için bir liman bulma çabaları hakkında konuşuyordu."DIŞARI! DIŞARI!" DİYE BAĞIRDILAR, OTURUM YARIDA KESİLDİ
Sağcı milletvekili Fournas'ın söz konusu ifadeleri Parlamento'da yankılandığında salon adeta buz kesti. Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet önce bu ifadelerin kimden geldiğini sordu. Ardından milletvekilleri "Dışarı! Dışarı! Dışarı!"
diye bağırmaya başladı.
Meclis Başkanı ise oturumu yarıda kesti. "KONU YENİDEN DERİMİN RENGİNE GELDİ"
Bilongo, "Bugün, konu yeniden derimin rengine geldi. Ben Fransa'da doğdum, Fransız bir milletvekiliyim"
dedi.
Fournas ise kendisi savunarak, "Avrupa'ya göçmenleri taşıyan gemiyi"
kast ettiğini belirtti ve "yanlış anlaşılan yorumları nedeniyle"
Bilongo'dan özür diledi. "PARLAMENTO'DAN ATILMALI"
Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi lideri Jean-Luc Mélenchon ise Twitter'daki mesajında, söz konusu ifadelerin "hoşgörülemez"
olduğunu ve sağcı milletvekilinin Parlamento'dan "atılması" gerektiğini söyledi.GÖÇ KONUSU ÖN PLANA ÇIKIYOR
Le Pen'in lideri olduğu Ulusal Cephe, Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerindeki söyleminde göç konusuna öncelik veriyor.
Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı olduğu takdirde göç politikasını sıkılaştırmayı vadediyor.
Le Pen'in partisi, Haziran'daki seçimlerde Parlamento'daki varlığını 10 kat artırarak 89 sandalye kazandı.
577 sandalyeli Ulusal Meclis'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin milletvekili sayısı 245.
Jean-Luc Mélenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin yanı sıra Sosyalist Parti, Komünist Parti ve Yeşiller Partisi'nin oluşturduğu NUPES (Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği) ittifakının 131 milletvekili var.