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Ulusal Cephe Milletvekili Grégoire de Fournas, söz konusu sözleri, milletvekili Carlos Martens Bilongo konuşurken sarf etti. O sırada Bilongo, Akdeniz'de gidecek liman arayan 234 göçmenden bahsediyordu.



Fransızcada "o ve onlar" zamirlerinin benzer şekilde söylenmesi nedeniyle, bu sözlerin Bilongo'ya mı yoksa Avrupa'ya gelmeye çalışan göçmenlere yönelik mi olduğu anlaşılamadı.



"UTANÇ VERİCİ"



Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi Milletvekili Bilongo, Fransa'da doğduğunu ve bu ifadelerin "utanç verici" olduğunu söyledi.



Fournas ise sözlerinin meslektaşı Bilongo'ya yönelik olmadığını, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere yönelik olduğunu savundu.



Ulusal Cephe Milletvekili Grégoire de Fournas ve Carlos Martens Bilongo