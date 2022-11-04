Elon Musk korkulan hamlesini yaptı! Twitter'da işten çıkarmalar başlıyor...

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Tesla ve SpaceX'in CEO'suünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında resmen satın aldı.



Yönetimi aldıktan sonra ilk iş olarak üst düzey yöneticileri kovan Musk,Twitter profil biyografisini ‘Twitter Şikâyet Hattı Operatörü’ olarak değiştirdi ve bundan sonra ‘Mavi Tik’ özelliğinin artık 8 Dolar (yaklaşık 149 lira) olacağını duyurdu.

Elon Musk'ın daha önce kovduğu isimler arasında Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ve Sean Edgett yer almıştı.

PERSONELİN KORKUSU ÇOK ÖNCEDEN BAŞLAMIŞTI



Elon Musk Twitter'ı resmi olarak perşembe günü satın alsa da şirket çalışanlarının yeni döneme ilişkin korkuları bundan çok daha önce başladı.



Washington Post gazetesi Musk'ın Twitter personelinin yaklaşık dörtte birini işten çıkarmayı planladığını iddia ederken Batı medyasında bir çok gazete bu oranın daha fazla olduğunu ve şirket çalışanlarının yarısının kovulacağını öne sürdü.



Ortaya atılan sayısız iddiadan sonra ABD basını beklenen açıklamanın bugün geldiğini yazdı.İddiaya göre Twitter yönetimi bugün çalışanlarına bir e-posta gönderdi ve Cuma sabahı itibari ile personelin çalışma durumları hakkında bilgilendirileceğini belirtti. Söz konusu e-postadaifadeleri yer aldı.Dün akşam gönderilen e-postada çalışanlara eve gitmelerini ve Cuma günü işe gelmemelerini söylendi:Elon Musk, şirketin başına geçer geçmez yeni görev ve projeler belirleyip bunlar için sıkı teslimat tarihleri koydu. İşini kaybetmekten korkan şirket çalışanlarının söz konusu görevleri yerine getirmek için haftanın 7 günü, günlük 12 saat çalıştığı belirtiliyor.Hatta Twitter çalışanlarından biri yoğun tempo nedeni ile ofiste sabahlamak zorunda kalan ve yerde uyuyan bir yöneticinin fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.Kaç personelin işten çıkarılacağı ve hangi ekiplerin daha çok etkileneceği belirsizliğini koruyor.