Evlenmek için dakikaları sayarken aldatıldığını öğrendi: Mesajları düğünde damadın yüzüne okudu! İntikamı gazetelere haber oldu...

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Kalbi kırık bir gelin düğününün nasıl kabusa dönüştüğünü Body and Soul'a anlattı. Talihsiz kadının hikayesi bugün İngiliz basınında kendine geniş yer buldu.

DÜĞÜN İÇİN DAKİKALARI SAYARKEN ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

İsmini Casey olarak açıklayan gelin, hayatının aşkı olduğuna inandığı Alex ile evlenmek için dakikaları sayarken şok edici bir mesaj aldı, mesaja göre nişanlısı onu uzun süredir aldatıyordu.

Çift altı yıldır birlikteydi ve Casey'nin sevdiği adamın başka biriyle görüştüğüne dair en ufak bir fikri bile yoktu...

ŞOKE EDEN MESAJ: BEN OLSAM ONUNLA EVLENMEZDİM

Düğün öncesi arkadaşları ile bir otelde kaldığını anlatan Casey, telefonuna gelen mesajı ilk gördüğünde bunun da yeni bir tebrik mesajı olduğunu düşündü. Ancak tanımadığı numaradan gelen mesajda "Ben olsam onunla evlenmezdim. Sen evlenir misin" yazıyordu.

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Kimliği belirsiz kadın mesajla birlikte nişanlısının ona gönderdiği mesajları ve beraber çekilmiş fotoğraflarını göndermişti.



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Arkadaşlarının önünde gözyaşlarına boğulan kadın yazışmaların tarihlerini kontrol ettiğinde nişanlısının uzun süredir bu kadınla görüştüğünü keşfetti, hatta bazı mesajlar sadece bir kaç gün öncesine aitti.

Alex kendini aldattığı kadınla bir hafta sonu kaçamağı planlıyordu ve bunu mesajlarında açıkça belirtmişti.

İNTİKAMINI HERKESİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE ALMAK İSTEDİ

Öfkeden deliye dönen arkadaşları Casey'e hemen Alex'i arayıp düğünü iptal ettiğini söylemesini istediler. Ancak genç kadın intikamını herkesin gözünün önünde almak istedi:

"Gelinliğimle odanın önünde durup arkadaşlarımın yüzlerine baktım. Ellerim titriyordu ama içimin titrediği kadar değil. Bunun hayatımın en mutlu günü olması gerekiyordu ancak bunun yerine hayalini kurduğum ilişkimin son günü oldu. Üstelik tüm ailem ve sevdiklerim bu ana tanıklık edeceklerdi"

KALABALIĞIN İÇİNDE TELEFONU ÇIKARDI MESAJLARI TEK TEK OKUDU

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Düğünün gerçekleşeceği alana kurşun adımlarla ilerlediğini anlatan Casey, "Uzun süredir hayalini kurduğum gelinliğim artık sıradan bir elbiseydi. Yüzümü gördüğünde mutluluktan uçan bir gelin olmadığımı anladı ancak neler olacağına dair hiç bir fikri yoktu" dedi.



Derin bir nefes aldıktan sonra kalabalığa "Görünüşe göre Alex sandığım kişi değilmiş." diyen gelin damadın kendini uzun süredir aldattığını söyledi. Kalabalık büyük bir şok dalgası içinde kalırken Alex gelinin ellerinden tutmaya çalıştı ancak Casey ellerini kaçırarak çiçeğin altına sakladığıtelefonu çıkardı ve damadın mesajlarını tek tek okudu:

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"Söylediğim her kelimede Alex'in yüz rengi daha da değişiyordu. Söyleyecek tek bir kelimesi yoktu. Sağdıcını da alarak kiliseden çıktı. Ailesi gidişini dehşet içinde izledi"

DAMAT GİTTİKTEN SONRA GELİNİ ÇILGINCA ALKIŞLADILAR

Damadın DÜĞÜN alanını terk etmesi sonrası misafirler kalbi kırık gelini çılgınca alkışlamaya başladılar. Casey hayalindeki düğünü gerçekleştiremese bile, sevdikleri ile beraber keyifli bir parti geçirdi.



Cesur gelinin intikamı uluslararası medyada da sosyal medyada da dikkat çekti.