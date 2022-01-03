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Evcil hayvan sahipleri dikkat! Kediniz evi yakabilir...

#Güney Kore#Kedi#Yangın
Evcil hayvan sahipleri dikkat Kediniz evi yakabilir...

Güney Koreli yetkililer Seul'deki evcil hayvan sahipleri için şaşırtan bir uyarı yayınladı: 'Dikkat edin, kediniz evinizi yakabilir.'

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Uyarı, başkentin Büyükşehir İtfaiye ve Afet Genel Merkezi'nin son üç yılda 100'den fazla yangının kediler tarafından başlatıldığını ve birçoğunun tüylü pençeleriyle elektrikli sobaları yakmayı başardığını tahmin etmesiyle geldi.

Departmanda çalışan bir yetkili Chung Gyo-chul, “Bu günlerde kedilerin başlattığı yangınlar daha sık ihbar edilmeye başladı. Evde kimse olmadığında yangın geniş çapta yayılabileceğinden evcil hayvan sahiplerine ekstra dikkat etmelerini öneriyoruz." dedi.

GENELDE SAHİPLERİ EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA BAŞLATIYORLAR

Yerel kaynaklara göre Ocak 2019 ile Kasım 2021 arasında kedigillerin yol açtığı 107 yangın kaydedildi. Yetkililer, yangınların yaklaşık yarısının sahipleri evden çıktıktan sonra kediler tarafından başlatıldığını duyurdu.

Kaydedilen olaylarda 4 kişi yaralandı ve maalesef çoğu zaman evcil hayvan hayatını kaybetti.

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ABD'DE HER YIL 1000 EV YANGINI EVCİL HAYVANLAR TARAFINDAN BAŞLATILIYOR

Evcil hayvanlar tarafından yanlışlıkla başlatılan yangınlar yalnızca Güney Kore'ye ait bir sorun değil. Ulusal Yangından Korunma Derneği'ne göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 1.000 ev yangını evcil hayvanlar tarafından başlatılmaktadır.

TEK YARAMAZLIK YAPANLAR KEDİLER DEĞİL

Ancak itfaiyecileri aile evlerine koşarak gönderen tek hayvan kediler değil. 2019'da İngiltere'nin Essex kentinde 45 yaşındaki bir kaplumbağa , sahipleri evin dışındayken bir ısı lambasına çarptı ve yangın çıkardı. Evden yoğun dumanlar yükselirken, Great Dunmow kasabasındaki komşular, kaplumbağayı kurtarıp acil durum ekipleri çağırdılar.

KEDİ SAHİPLERİNE HAYATİ ÖNERİLER

Koreli yetkililer, bu tür kazaların önlenmesine yardımcı olmak için insanların kağıt havlu gibi yanıcı nesneleri pişirme cihazlarından uzak tutmalarını tavsiye etti.

American Kennel Club ve ADT Security Services, evcil hayvan güvenliğine yönelik ortak tavsiyelerde, soba düğmelerinin çıkarılmasını veya ocak kontrollerinde koruyucu kapakların kullanılmasını tavsiye ediyor.

 

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