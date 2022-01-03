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Geyiklerde koronavirüs tespit edildi! Pandemiden çıkış yolunu uzatabilir...

#Koronavirüs#Kovid-19#Geyik
Geyiklerde koronavirüs tespit edildi Pandemiden çıkış yolunu uzatabilir...

ABD'de sayıları yaklaşık 30 milyon olan vahşi geyiklerde koronavirüs tespit edildi. Bilim insanları koronavirüsün geyiklerde mutasyona uğrayarak yeni bir varyant oluşturmasından ya da vahşi hayvanların dolaşımda olmayan eski varyantları yeniden insanlara bulaştırmasından endişe duyuyor.

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ABD'de bir kaç eyalette bulunan vahşi geyikler koronavirüse yakalandı. Pandemiden çıkış yolunu karmaşıklaştırabilecek bulguları özetleyen son araştırmalara göre, koronavirüs geyikler arasında hızla yayılıyor.

ÜÇTE BİRİNDE AKTİF VEYA YENİ ENFEKSİYON VAR

The Nature Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre bilim insanları Ohio'daki bir ak kuyruklu geyiğin burun deliğinden örnek aldı ve insanların en az altı kez koronavirüsü geyiklere bulaştırdığına dair kanıtlar buldu.

Çalışma, örneklenen geyiklerin yaklaşık üçte birinin aktif veya yeni enfeksiyonlara sahip olduğunu söylüyor. Iowa'da avlanan geyiklerden elde edilen dokularda yapılan benzer araştırmalar virüsün yaygın kanıtlarını ortaya koydu.

Araştırma, koronavirüsün ABD'de sayıları yaklaşık 30 milyon olan, serbest dolaşan türlerde tutulabileceğini öne sürüyor.

Geyiklerde koronavirüs tespit edildi Pandemiden çıkış yolunu uzatabilir...

YENİ BİR VARYANT OLUŞTURABİLİR, ESKİ VARYANTI YILLAR SONRA İNSANLARA TAŞIYABİLİR

Uzmanlar insan sağlığının hayvanlarınkiyle iç içe olduğunu ve diğer türlere dikkatsizliğin pandemiyi uzatabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Geyiklerdeki mutasyonlar yeni bir varyant yaratırsa, bu insanlar için büyük bir risk oluşturabilir. Virüs barındıran bir vahşi hayvan popülasyonu, artık insanlar arasında dolaşımda olmayan varyantları koruyabilir ve yıllar sonra geri dönmelerine izin verebilir.

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GEYİKLER RİSKLİ GRUPTA

Pandeminin başlarında, bilim insanları virüsün insanlardan diğer hayvanlara sıçrayabileceğinden endişe duydular ve bu konuda yaptıkları araştırmada virüsün hücrelerine bağlanmasına izin verebilecek reseptörlere sahip birçok memeli hayvan keşfettiler. Bu hayvanlar arasında geyikler de yer alıyor.

Geyikler genellikle sürüler halinde seyahat eder ve sürekli burun buruna dokunur, bu da virüs iletimini endişe verir hale getiriyor.

HENÜZ KANIT YOK, AMA GERÇEKLEŞEBİLİR BİR SENARYO

Araştırmacılar şimdiye kadar virüsün geyikten insanlara geçtiğine yada yalnızca geyikte yeni bir varyant oluşturduğuna dair bir kanıt görmedi, ancak bilim insanları bunun gerçekleşebilecek bir senaryo olduğunu düşünüyor.

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#Koronavirüs#Kovid-19#Geyik

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