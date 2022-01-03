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Uzmanlardan kritik uyarı: Bez maske Omicron'dan korumuyor!

#OMICRON#Bez Maske#Koronavirüs
Uzmanlardan kritik uyarı: Bez maske Omicrondan korumuyor

Koronavirüsün son ortaya çıkan varyantı Omicron hızla yayılarak neredeyse tüm dünyada baskın varyant haline geldi. Hemen hemen tüm ülkelerde vaka sayıları rekor kırarken uzmanlardan çok önemli bir maske uyarısı yapıldı...

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Ortaya çıkalı henüz çok uzun zaman olmasa da koronavirüsün son varytantı Omicron tüm dünyanın ortak gündemi haline geldi. Süper bulaşıcı varyant olarak adlandırılan ve neredeyse tüm ülkelerde baskın tün haline gelen Omicron'la birlikte koronavirüs salgının kuralları da değişmeye başladı. Uzmanlar Omicron'a karşı çok önemli bir maske uyarısı yaptı...

Wall Street Journal'da yayınlanan son rapora göre tek katlı bez maskeler kişileri Omicron varyantından korumak için yetersiz kalıyor. bunun sebebi ise Omicron'un bulaşıcılığının salgının başından beri görmediğimiz kadar yüksek olması.

Dünya genelinde sayısız kişi kullanım rahatlığı, yıkanabilmesi ve hoş gözükmesi nedeniyle kumaş maske kullanmaya devam ediyor. Ancak bu maskeler Kovid-19 yayan partiküllerin sadece büyük olanlarını engelleyebiliyor ancak engellenmesi en zor olan daha küçük aerosol parçacıklarını tutamıyor.

ABD'nin ünlü sağlık kuruluşu Mayo Clinic, artık tüm hastalarından ve ziyaretçilerden cerrahi maske, N95 ya da KN95 maskeleri takmalarını istiyor. Eğer kliniğe tek katlı kumaş maske ile gelinmişse bu maske cerrahi maske ile değiştiriliyor ve kişilerden bunu kumaş maskenin üzerine takmaları talep ediliyor.

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Uzmanlardan kritik uyarı: Bez maske Omicrondan korumuyor

Cerrahi maskeler Kovid-19'u polipropilen elektrostatik özelliğiyle bloke ediyor. N95 maskeler ise kumaş ve cerrahi maskelere göre daha yoğun bir fiber dokumasına sahiptir ve soluk alış verişle ortaya çıkan partikülleri çift yönlü olarak engeller.

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) şu an için N95 maskeleri hâlâ sağlık çalışanları için önerirken halka, kumaş maskeleri çift katlı olacak şekilde, tüm ağız ve burun bölgesini boşluksuz kapatacak şekilde takmalarını öneriyor. Bu maskelerde burun bölgesinden hava almayacak şekilde bir tel parça olması da mutlaka öneriliyor.

Öte yandan California Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Monica Gandhi şu an yaşadığımız durumu "Herkes sadece kumaş maske ya da cerrahi maske takıyor olsa da Omicron varyantına göre durum değişmeyecek." diyerek açıklıyor. Gandhi "Gerçekten virüse maruz kalmak istemiyorsanız mutlaka doğru maskeyi takmak zorundasınız." diyor.

Uzmanlardan kritik uyarı: Bez maske Omicrondan korumuyor

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Gandhi, N95, KN95, KF94 ve FFP2 tipi maskelerin kullanılmasını, bunlar temin edilemiyorsa mutlaka cerrahi maskenin üzerine kumaş maske takılmasını öneriyor. Diğer uzmanlar cerrahi maskenin normal koşullarda yeterli olduğunu ancak bu maskelerin süper bulaşıcı Omicron varyantına karşı koruyuculuğunun daha fazla araştırılması gerektiğini söylüyor.

Ancak uzmanların üzerinde fikir birliğine vardığı konu "Her türlü maske hiç maske takmamaktan daha iyidir. Ancak kumaş maskeler ve cerrahi maskeler yerine N95 maskeler her zaman daha yüksek koruma sağlar." olarak özetleniyor...

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#OMICRON#Bez Maske#Koronavirüs

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