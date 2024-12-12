Esad'ın devrildiğinden bile haberi yoktu, aylar sonra gökyüzüne baktı: 'Aman Allah'ım ışık' Dünya bu anları konuşuyor...

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Suriye'deki Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının yıkılması sonrası, on binlerce kişinin işkenceye maruz kaldığı Suriye hapishaneleri muhaliflerin eline geçti. Hayatta kalmayı başaran siyasi mahkumlar, yıllar sonra özgürlüğüne kavuşurken, 'İnsan mezbahası' olarak adlandırılan Sednaya ve diğer yer altı hapishanelerinde işkence görenlerin cesetleri, Şam Hastanesi morguna getirildi.

Uluslararası ajansların geçtiği görüntüler kan dondururken, yıllardır sevdikleri insanlardan haber alamayan Suriyeliler yakınlarının izini aramak için hapishanelere akın etti.

CNN MAHKUMUN SERBEST KALMA ANINA TANIK OLDU

Günlerdir hem Türk medyasında hem de dış basında Suriye'deki işkence merkezlerin kurtulan sivillerin hikayeleri anlatılıyor.

Suriye'den son gelişmeleri aktaran ABD'li CNN International kanalının tanınmış muhabiri Clarissa War, bölgedeki hapishanelerden birinde yayın yaparken, 3 aydır penceresiz bir hücrede tutulan Suriyeli bir adamın serbest kalma anına tanıklık etti.



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ELLERİNİ HAVAYA KALDIRIP YALVARDI: SİVİLİM ATEŞ AÇMAYIN

Ekrana yansıyan görüntülerde yerde bir battaniyenin altında gizlenen adam, muhalif güçlerden birinin yanına gelmesi ile battaniyenin altından çıkıyor ve ellerini havaya kaldırarak korku içinde çevresindekilere bakıyor. 'Ben sivilim' diyerek ateş açılmaması için yalvaran adam, kendine zarar gelmeyeceğini anladıktan sonra CNN muhabirinin eline sıkı sıkı sarılıyor.





Absolute shocking video: Clarissa Ward and CNN team find a prisoner left behind in a secret Syrian prison, hiding under a blanket.



He immediately raises his hands, saying he's a civilian.



He didn't know the Assad regime had fallen.

pic.twitter.com/zMPWkMQRmv — Kareem Rifai 🌐 (@KareemRifai) December 11, 2024

AYLAR SONRA İLK KEZ GÖKYÜZÜNÜ GÖRDÜ

Clarissa War'ın kendisine uzattığı suyu elleri titreyerek içen adam daha sonra kollarından tutularak dışarı çıkarılıyor. Yürürken 3 aydır penceresiz bir hücrede tutulduğunu anlatan mahkum, dışarı çıkıp gökyüzünü gördüğünde buruk bir gülümseme ile yukarı bakıyor ve 'Aman Allah'ım ışık' dediği duyuluyor.

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Dışarı çıktıktan sonra bir yere oturtulan ve yiyecek bir şeyler verilen adamın sürekli titremesi ve elindeki kaşığı bile güçlükle tutması dikkat çekiyor. Aylardır ailesinden ve çocuklarından haberi olmadığını söyleyen mahkumun CNN muhabirinin elini sıkı sıkı tuttuğu ve sürekli 'beni bırakma' dediği görülüyor.



Suriye'de yaşananlardan ve Esad rejiminin devrildiğinden haberi olmayan adam, Suriye’nin özgür olduğunu söyleyen muhalif güce inanamayan şaşkın gözlerle bakıyor ve “Ciddi misin?” diye soruyor.

Tekrar tekrar duyduklarının gerçek olup olmadığını soran adam daha sonra karşındaki adama sarıldı ve hapishane kaldığı süre boyunca kötü muameleye maruz kaldığını anlattı.

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"20 YILLIK GAZETECİLİK HAYATIMIN EN SIRA DIŞI ANLARINDAN BİRİYDİ"

CNN'de yayınlanan görüntüler dünya çapında yankı uyandırırken, Clarissa Ward sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarının kendini derinden etkilediğini belirterek “Bu yaklaşık 20 yıllık gazetecilik hayatımda tanık olduğum en sıra dışı anlardan biriydi” dedi.





In nearly twenty years as a journalist, this was one of the most extraordinary moments I have witnessed. https://t.co/rG3WmhKh7X — Clarissa Ward (@clarissaward) December 11, 2024

50'DEN FAZLA MERKEZDE 72 AYRI İŞKENCE TÜRÜ UYGULANDI

Esad rejimi iç savaş boyunca en az 1,2 milyon Suriyeliyi alıkoyarak çeşitli işkenceler uyguladı. Birçok uluslararası raporda rejimin alıkoyduğu kişileri işkence yoluyla öldürdüğü vurgulanırken, güvenlik birimlerinin işkence yuvalarına dönüştüğüne işaret ediliyor. SNHR raporuna göre, Baas rejimi 50'den fazla merkezde, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet içeren 72 ayrı işkence türü uyguladı.