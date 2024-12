Esad'ın devrildiğinden bile haberi yoktu, aylar sonra gökyüzüne baktı: 'Aman Allah'ım ışık' Dünya bu anları konuşuyor...

Suriye'deki Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının yıkılması sonrası, on binlerce kişinin işkenceye maruz kaldığı Suriye hapishaneleri muhaliflerin eline geçti. Hayatta kalmayı başaran siyasi mahkumlar, yıllar sonra özgürlüğüne kavuşurken, 'İnsan mezbahası' olarak adlandırılan Sednaya ve diğer yer altı hapishanelerinde işkence görenlerin cesetleri, Şam Hastanesi morguna getirildi.

Uluslararası ajansların geçtiği görüntüler kan dondururken, yıllardır sevdikleri insanlardan haber alamayan Suriyeliler yakınlarının izini aramak için hapishanelere akın etti.

CNN MAHKUMUN SERBEST KALMA ANINA TANIK OLDU

Günlerdir hem Türk medyasında hem de dış basında Suriye'deki işkence merkezlerin kurtulan sivillerin hikayeleri anlatılıyor.

Suriye'den son gelişmeleri aktaran ABD'li CNN International kanalının tanınmış muhabiri Clarissa War, bölgedeki hapishanelerden birinde yayın yaparken, 3 aydır penceresiz bir hücrede tutulan Suriyeli bir adamın serbest kalma anına tanıklık etti.



ELLERİNİ HAVAYA KALDIRIP YALVARDI: SİVİLİM ATEŞ AÇMAYIN

Ekrana yansıyan görüntülerde yerde bir battaniyenin altında gizlenen adam, muhalif güçlerden birinin yanına gelmesi ile battaniyenin altından çıkıyor ve ellerini havaya kaldırarak korku içinde çevresindekilere bakıyor. 'Ben sivilim' diyerek ateş açılmaması için yalvaran adam, kendine zarar gelmeyeceğini anladıktan sonra CNN muhabirinin eline sıkı sıkı sarılıyor.





Absolute shocking video: Clarissa Ward and CNN team find a prisoner left behind in a secret Syrian prison, hiding under a blanket.



He immediately raises his hands, saying he's a civilian.



He didn't know the Assad regime had fallen.

pic.twitter.com/zMPWkMQRmv