Hürriyet Şam'da! Esad rejiminin kanlı yüzü: Duvardaki acı teşhis

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Suriye’de devrilen Baas rejiminin yüz binlerce kişiyi işkenceden geçirdiği, infaz ettiği, hapishanelerde çürüttüğü belirlendi. Sorgusuz-sualsiz gözaltına alınan binlerce kişiden bir daha haber çıkmadı. Beşar Esad’ın devrilmesinden sonra rejim tarafından kısa süre önce işkenceyle öldürüldüğü anlaşılan 50’ye yakın kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetler, başkent Şam’daki el-Müctehid Hastanesi’ne getirildi. Kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış, isimsiz cesetlerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

İŞKENCE İZLERİ

El-Müctehid Hastanesi’nin bodrum katındaki odalarda yan yana dizilmiş cesetler, işkence izlerini taşıyor. Bazılarının gözleri oyulmuş, uzuvları kesilmiş; birçoğunda ise morluk ve ezikler var. İşkenceden geçirilerek öldürüldüğü anlaşılan kişilerin hastaneye yakın zamanda bırakıldığı tahmin ediliyor. İsimsiz cesetlerin yüzlerinin fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflar da hastanenin dış duvarına asıldı. Hastaneye koşan onlarca kişi, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını asılan ceset fotoğraflarından teşhis etmeye çalıştı. Fotoğraflara bakanlar gözyaşlarına boğulurken yakınları kayıp olan bazı aileler de cesetlerin bulunduğu odalara giderek teşhis yapmaya çalıştı.

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'BABAMI ARIYORUM'



Rejim tarafından gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alamadığı babasını aramaya gelen Abu Abdu, “Fotoğraflarda babam yok, cesetlere de baktım, onların arasında da yok. inşallah sağdır. Esad’ın elinde binlerce Suriyelinin, mazlumun kanı var. Hesap vermeli, kaçıp gitmesi acımızı dindirmiyor” dedi.