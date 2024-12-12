×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hürriyet Şam'da! Esad rejiminin kanlı yüzü: Duvardaki acı teşhis

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Esad#İşkence
Hürriyet Şamda Esad rejiminin kanlı yüzü: Duvardaki acı teşhis
Fevzi KızılkoyunMert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:00

Esad rejimi tarafından yakın zamanda işkenceyle öldürülen 50’ye yakın kişinin cesedine ulaşıldı, fotoğrafları hastanenin dış duvarına asıldı. Onlarca kişi, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını asılan ceset fotoğraflarından teşhis etmeye çalışıyor.

Haberin Devamı

Suriye’de devrilen Baas rejiminin yüz binlerce kişiyi işkenceden geçirdiği, infaz ettiği, hapishanelerde çürüttüğü belirlendi. Sorgusuz-sualsiz gözaltına alınan binlerce kişiden bir daha haber çıkmadı. Beşar Esad’ın devrilmesinden sonra rejim tarafından kısa süre önce işkenceyle öldürüldüğü anlaşılan 50’ye yakın kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetler, başkent Şam’daki el-Müctehid Hastanesi’ne getirildi. Kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış, isimsiz cesetlerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

İŞKENCE İZLERİ

El-Müctehid Hastanesi’nin bodrum katındaki odalarda yan yana dizilmiş cesetler, işkence izlerini taşıyor. Bazılarının gözleri oyulmuş, uzuvları kesilmiş; birçoğunda ise morluk ve ezikler var. İşkenceden geçirilerek öldürüldüğü anlaşılan kişilerin hastaneye yakın zamanda bırakıldığı tahmin ediliyor. İsimsiz cesetlerin yüzlerinin fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflar da hastanenin dış duvarına asıldı. Hastaneye koşan onlarca kişi, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını asılan ceset fotoğraflarından teşhis etmeye çalıştı. Fotoğraflara bakanlar gözyaşlarına boğulurken yakınları kayıp olan bazı aileler de cesetlerin bulunduğu odalara giderek teşhis yapmaya çalıştı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYeni Şam yönetiminden Suriyeli mültecilere çağrı: Evinize dönünYeni Şam yönetiminden Suriyeli mültecilere çağrı: Evinize dönünHaberi görüntüle

'BABAMI ARIYORUM'

Rejim tarafından gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alamadığı babasını aramaya gelen Abu Abdu, “Fotoğraflarda babam yok, cesetlere de baktım, onların arasında da yok. inşallah sağdır. Esad’ın elinde binlerce Suriyelinin, mazlumun kanı var. Hesap vermeli, kaçıp gitmesi acımızı dindirmiyor” dedi.

Hürriyet Şamda Esad rejiminin kanlı yüzü: Duvardaki acı teşhis

Gözden KaçmasınSuriye’de captagon fabrikası bulundu... ‘Esad’ın kardeşine ait’ iddiasıSuriye’de captagon fabrikası bulundu... ‘Esad’ın kardeşine ait’ iddiasıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınEsad’ı Rus ajanlar Suriye’den kaçırmışEsad’ı Rus ajanlar Suriye’den kaçırmışHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Esad#İşkence

BAKMADAN GEÇME!