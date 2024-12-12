Son dakika: Trump sırtını döndü, terör örgütü PKK/YPG köşeye sıkıştı!

Trump: Bizim savaşımız değil! Terör örgütü PKK/YPG köşeye sıkıştı!

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.



SMO güçlerinin de aralarında bulunduğu muhalif gruplar dün Deyrizor'un merkezini YPG güçlerinden aldı. Bölgeden gelen son bilgilerde Fırat Nehri'nin doğusunda çatışmaların devam ettiği sıradaki hedefin Rakka olduğu belirtildi, terör örgütü Ayn el Arab’da sıkıştı.



AP haber ajansı ABD'nin en yakın müttefiki olarak tanımladığı PKK/YPG'nin bölgede gerilediğine dikkat çekti. Terör örgütünün bu durumlarda uzun süredir ABD yardımına güvendiğini belirten AP bu durumun Trump yönetiminde şüpheye düştüğünü belirtti ve terör örgütünün çıkmaza girdiğini yazdı.



ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Suriye için, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız." dedi. Trump, Esad devrilmeden kısa bir süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda da "Suriye bir karmaşa içinde ama bizim dostumuz değil ve ABD'nin bununla hiçbir ilgili olmamalı. Bu bizim savaşımız değil." yazmıştı.





