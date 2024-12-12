Son dakika: Trump sırtını döndü, terör örgütü PKK/YPG köşeye sıkıştı!

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Esad rejiminin düşüşü sonrası ABD’nin bölgede kurduğu PKK-terör koridorunun çökmesi terör örgütünde paniğe neden oldu. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump bölgedeki gelişmelere mesafeli bir tavır izlerken, YPG'li terörist Mazlum Kobani ABD'li New York Times gazetesine konuştu ve ABD'nin kendilerine yardım etmediğinden şikayet etti.YPG'li terörist “Birlikte DAEŞ'ten kurtardığımız bölgeleri korumaya yönelik bir Amerikan kararı yok” dedi ve son çatışmalara hiçbir ABD askerinin katılmadığına dikkat çekti.
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.
SMO güçlerinin de aralarında bulunduğu muhalif gruplar dün Deyrizor'un merkezini YPG güçlerinden aldı. Bölgeden gelen son bilgilerde Fırat Nehri'nin doğusunda çatışmaların devam ettiği sıradaki hedefin Rakka olduğu belirtildi, terör örgütü Ayn el Arab’da sıkıştı.
AP haber ajansı ABD'nin en yakın müttefiki olarak tanımladığı PKK/YPG'nin bölgede gerilediğine dikkat çekti. Terör örgütünün bu durumlarda uzun süredir ABD yardımına güvendiğini belirten AP bu durumun Trump yönetiminde şüpheye düştüğünü belirtti ve terör örgütünün çıkmaza girdiğini yazdı.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Suriye için, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız." dedi. Trump, Esad devrilmeden kısa bir süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda da "Suriye bir karmaşa içinde ama bizim dostumuz değil ve ABD'nin bununla hiçbir ilgili olmamalı. Bu bizim savaşımız değil." yazmıştı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasıyla ortaya çıkan durum konusunda Türkiye ile iletişimin devam ettiğini açıkladı.Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'deki gelişmeler üzerine ABD'nin Türkiye'deki mevkidaşlarıyla "harika bir ilişkisi" olduğunu belirten Singh, Suriye'deki durum için "Sahadaki durumun sürekli değişen dinamikleri olduğunu biliyoruz. Türkiye kesinlikle Suriye'nin içinden gelen tehditlerle karşı karşıya ve kendilerini koruma hakkına sahip." dedi.
Singh, ABD'nin Suriye ile ilgili sadece Türkiye ile değil, diğer taraflarla da iletişiminin devam ettiğini belirterek, bölgede gerginliğin ve çatışmaların azaltılması çağrısında bulundu.ABD'nin Suriye'de sadece DEAŞ'e karşı mücadele için bulunduğunu iddia eden ve bu konuda Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütü grupları ile temasının devam ettiğini söyleyen Singh, Türkiye ile bu terör örgütleri arasındaki çatışmaların artması halinde ABD'nin olası tutumu konusundaki soruları ise geçiştirdi.
Singh, Suriye'deki rejim değişikliğinin "büyük bir fırsat ve aynı zamanda büyük bir risk" oluşturduğunu belirterek, ABD'nin bölgedeki duruşunda, askerlerini korumak ve DEAŞ'a karşı mücadele dışında hiçbir değişiklik olmadığını öne sürdü.
İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 15. gününde 11 kez ihlal etti, İsrail'in ateşkese yönelik toplam ihlalleri 204'e çıktı.Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ihlalleri Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentine bağlı Bint Cibeyl ve Mercayun beldeleri ile Nebatiye ve Sur kentlerinde gerçekleşti.İsrail ordusu, insansız hava araçları (İHA), topçu atışları, makineli tüfeklerle ateş açma, evlere baskın yapma ve İHA'larla alçak uçuş yaparak ateşkesi ihlal etti.
İsrail'in Bint Cibeyl'e İHA'larla düzenlediği saldırılar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Esad rejiminin devrilmesinin Suriye’de iktidar bulunan Baas Partisi faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı. Baas Partisi tarafından yapılan açıklamada, parti merkez yönetiminin "parti çalışmalarını ve faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alma" kararı aldığı belirtilerek, partinin mal varlığının ve fonlarının İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına devredileceği ifade edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğin yinelendiği ve İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etti.Filistin tarafından sunulan tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 9 "hayır" ve 11 "çekimser" oyuna karşı 159 "evet" oyuyla kabul edildi.
Kararda, BM Genel Kurulu'nun UNRWA'nın Filistinli mülteciler için yürüttüğü tüm operasyonlarında, özellikle Ürdün, Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki görev alanlarında, tam desteğini yinelediği vurgulandı.
İsrail Meclisi tarafından 28 Ekim'de kabul edilen yasanın kınandığı kararda, "İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmesi, UNRWA'nın ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklarına saygı göstermesi ve Gazze Şeridi'ne tam, hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardımın sağlanması için gerekli sorumlulukları yerine getirmesi" çağrısında bulunuldu.