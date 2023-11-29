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Erdoğan'ın sözleri dünyada böyle yankılandı: Ölümlerin sorumlusu olarak bizzat Netanyahu'yu ilan etti! BBC'den dikkat çeken analiz: Etki alanı kıtalar arası bir boyut kazandı

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#Türkiye#İsrail#Gazze
Erdoğanın sözleri dünyada böyle yankılandı: Ölümlerin sorumlusu olarak bizzat Netanyahuyu ilan etti BBCden dikkat çeken analiz: Etki alanı kıtalar arası bir boyut kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 15:12

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları binlerce cana mal oldu. Geçici ateşkesin bitmesine saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölgede yaşanan insanlık dramına dair yeni açıklamalar geldi. 'Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırdı' diyen Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yer buldu. BBC'den ise dikkat çeken bir Erdoğan analizi geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, 'Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırdı' dedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

'Gıdasını, elektriğini, suyunu kesip açık hava hapishanesine çevirdikleri 2 milyon insana soykırım uyguladılar. Gazze'yi yakıp yıktılar. Her türlü zulmü yaptılar. Yüzde 70'ten fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 16 bin kardeşimiz İsrail saldırısında şehit oldu. 35 bin üzerinde kardeşimiz yaralandı. Şehitleri rahmetle yad ediyorum. Gazze'deki binaların üçte ikisi yıkıldı. Eğitim ve sağlık alt yapısı çöktü. Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırdı.'

Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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Haber ajansları Erdoğan'ın açıklamalarını 'acil' kodu ile abonelerine servis ederken pek çok gazete bu gelişmeye sayfasında geniş yer ayırdı.

France 24 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Gazze kasabı" olarak damgaladı' dedi.

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Yunan Ta Nea 'Erdoğan: Netanyahu tarihe Gazze Şeridi'nin kasabı olarak geçecek' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

İsrail merkezli Ynet news 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uzatılması çağrısında bulunarak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Gazze kasabı olarak adını tarihe çoktan yazdığını söyledi' dedi.

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Alman Welt Erdoğan'ın 'Netanyahu tarihe Gazze'nin kasabı olarak geçti' sözünü manşetine taşıdı.

'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in eylemlerini "vahşet", Netanyahu'yu ise "kasap" olarak nitelendirdi' denilen haberde şu ifadeye yer verildi;

'Erdoğan, Gazze Şeridi'ndeki ölümlerin sorumlusu olarak bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ilan etti.'

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AFP 'Erdoğan, Netanyahu'ya 'Gazze'nin kasabı' dedi' başlıklı haberini abonelerine servis etti.

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Hindistan merkezli NDTV haberinde 'Erdoğan, ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Netanyahu, adını Gazze kasabı olarak tarihe çoktan yazdırdı" dedi.' ifadesine yer verdi.

Mısır merkezli Ahram online 'Erdoğan, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e defalarca ölüm ve yıkımın boyutu konusunda sert eleştirilerde bulundu' dedi.

Fransız RFI 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Gazze kasabı" olarak damgaladı ve onu dünya çapında Yahudi düşmanlığı yaratmakla suçladı' dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayın yapan Cyprus Mail 'Netanyahu'yu 'Gazze'nin kasabı' olarak nitelendirdi' dedi.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Türkiye başlıklı bir analiz haber yayımladı ve Türkiye'nin Afrika’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde attığı adımları mercek altına aldı.

Analizde Osmanlı mirası hatırlatılarak "Türkiye kendini yeniden markalaştırdı” ifadelerine yer verildi.  Türkiye’nin bölgede süper güçler Rusya ve Çin’den farklı olarak 'yumuşak güç' alternatifi sunduğu belirtildi.

BBC, Afrika kıtasındaki Fransız karşıtı duyarlılığa da dikkat çekti. Analizde Türk SİHA'larından da bahsedildi.

Afrika devletlerinin terörle mücadele için bu SİHA’ları kullandığı vurgulandı.

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#Türkiye#İsrail#Gazze

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