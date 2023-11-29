Ahed Tamimi de serbest kalıyor

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İsrail hükümeti, Gazze Şeridi’nde çatışmalara verilen ‘insani aranın’ iki gün uzatılması kararı kapsamında serbest bırakılacak 50 Filistinli kadın mahkûmun listesini onayladı. Böylelikle anlaşma kapsamında serbest bırakılmak üzere seçilen Filistinli mahkûm sayısı 350’ye ulaştı.

FİLİSTİNLİ AKTİVİST

11 yaşındayken İsrailli bir askere yumruk atarak gündeme gelen ‘Filistin’in cesur kızı’ olarak tanınan Ahed Tamimi (22) de İsrail tarafından serbest bırakılacak Filistinliler listesinde yer aldı. Tamimi, işgal altındaki Batı Şeria’daki evine yapılan baskın sonucu şiddeti ve terörü teşvik etme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

BEŞİNCİ GÜN BİLANÇOSU

Dün akşam 10 İsrailli ve 2 Taylandlı Hamas tarafından Kızılhaç’a teslim edilirken, İsrail de 30 Filistinli mahkûmu salıverdi.

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Hamas şu ana kadar 60 İsrailli rehineyi, İsrail ise çoğunluğu kadın ve reşit olmayan erkeklerden oluşan 180 Filistinli mahkûmu serbest bıraktı. Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda ‘insani ara’nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını açıklamış, haber ABD tarafından da doğrulanmıştı.