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Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye mesajı: Ortadoğu barış süreciyle ilgili temasa geçmeye hazırız

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#Türkiye#AB#Borrell
Avrupa Birliğinden flaş Türkiye mesajı: Ortadoğu barış süreciyle ilgili temasa geçmeye hazırız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 14:18

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, hemen her çatışmanın çözümüyle ilgili önemli rol oynayan Türkiye ile Orta Doğu barış süreciyle ilgili temasa geçmeye hazır olduklarını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ise Türkiye raporunda temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini belirterek, Türklerin vize başvurularını kolaylaştırmaya dönük adımların araştırılması tavsiyesinde bulundu.

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Gazze'den gelen haberlerde.

Binlerce sivilin hayatına mal olan savaştaki geçici ateşkesin son gününde AB'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 'Çatışmaların çözümünde önemli rol oynayan Türkiye ile Orta Doğu barış süreciyle ilgili temasa geçmeye hazırız' dedi.

 AB KOMİSYONU'NDAN DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Öte yandan AB Komisyonu, AB-Türkiye ilişkilerine ilişkin görüşlerini üyeleriyle paylaştı. “AB ve Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumuna dair ortak bildiri” başlıklı raporda, ikili ilişkilerin odak noktasının 2021 yılından bu yana ilişkileri yeniden yapılandırmaya dönük somut adımlar üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

AB'nin Türkiye'yle muhtemel tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirme konusunda stratejik çıkarının olduğu vurgulandı. Raporda, "Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir" ifadeleri kullanıldı.

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VİZE KOLAYLIĞI TAVSİYESİ

Raporda ayrıca Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerinin sürdürülmesi tavsiye edilirken, ticaret, yatırım, göç ve vize muafiyeti gibi konularda daha fazla adım atılması gerektiği dile getirildi. Üye devletlere bazı Türk vatandaşlarının (iş adamları, öğrenciler, AB'de aile üyeleri olan Türk vatandaşları vb.) vize başvurularını kolaylaştırmaya dönük adımları araştırma tavsiyesinde bulunuldu. Raporda, “Bu aynı zamanda uzun geçerlilik süresine sahip çok girişli vizelerin verilmesine imkan sağlamak üzere vize kanununun esnekliklerinden tam olarak yararlanılmasını da içermelidir” denildi.

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#Türkiye#AB#Borrell

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