Erdoğan-Miçotakis görüşmesi heyecan yarattı: Tamamen farklı koşullarda gerçekleşecek!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 11 ve 12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde düzenlenecek olan NATO zirvesinde bir araya gelmesi planlanıyor.

Mart 2022'den bu yana iki lider arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme Yunan medyasında heyecana neden oldu.



In.gr haber sitesinde yayınlanan 'Miçotakis ile Erdoğan görüşmesinde neler olacak?' başlıklı makalede toplantının tamamen farklı koşullarda gerçekleşeceği belirtildi.

İki liderin de arkalarında güçlü çoğunluklarla yeniden seçildiğine dikkat çeken yazar, Türkiye'de yaşanan yıkıcı deprem felaketi ve Atina'yı sarsan tren kazası sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde iyileştiğine dikkat çekti.

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Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini de Vilnius zirvesinin iki ülke için yeni bir başlangıç olabileceğini belirtti.

JEOPOLİTİK ORTAM ÇARPICI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİ

Makalenin yazarı P.K. Ioakeimidis, Ukrayna'daki savaş, Türkiye'nin Mısır, İsrail, Suriye, Ermenistan gibi ülkelerle başlattığı normalleşme adımları ile jeopolitik ortamın çarpıcı bir şekilde değiştiğini vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan-Türk ilişkilerinde yeni bir başlangıca ihtiyaç olduğunu söylediğini belirtti.



İYİ BİR ZAMANLAMA

İki liderin görüşmesinin Türkiye ve Yunanistan'daki yeni siyasi dönemlerin başlangıcında ve kurulan yeni güçlü hükümetlerle gerçekleşmesinin iyi bir zamanlama olduğunu belirten Ioakeimidis, bu süreçte zor kararların alınabileceğini öne sürdü.

3 MADDEDE ARZULANAN SONUÇ

In.gr görüşmenin gerçekleşmesinin kendi öneminin ötesinde, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden arzulanan sonucu ise 3 maddede şöyle özetledi;

1- İki ülke ve iki lider arasındaki iletişim kanallarının tamamen yeniden kurulması

2-Politika diyaloğunun yoğunlaştırılması, güven artırıcı önlemler ve göç gibi konularda işbirliğinin geliştirilmesi

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3- Türkiye ve Yunanistan arasındaki kilit konular için adım adım yol haritası çizilmesi, yanlış eylemlerden kaçınma moratoryumunun sürdürülmesi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i arayıp seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

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Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi." ifadeleri yer almıştı.