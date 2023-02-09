Enkaz altında kalan KKTC'li voleybol takımından kahreden haber...

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Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye bir yandan enkaz altında kalan vatandaşlarını kurtarmaya, bir yandan da kurtarılan depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.



Arama kurtarma ekipleri zorlu kış şartlarında canla başla çalışırken bölgeden yürek dağlayan insan hikayeleri gelmeye de devam ediyor.



TURNUVA İÇİN GELDİLER ENKAZ ALTINDA KALDILAR



Turnuva için KKTC'den gelen ve Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de konaklayan 39 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol kafilesinin kaldığı 7 katlı otel depremde çöktü ve genç sporcular enkaz altında kaldı.

