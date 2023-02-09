Enkaz altında kalan KKTC'li voleybol takımından kahreden haber...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER-BBC Türkçe
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 17:54
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Turnuva için Adıyaman'a gelen ve depremde enkaz altında kalan 39 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol kafilesinden kahreden haber geldi. Yetkililer dün iki öğretmen bugün bir öğrencinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. KKTC medyası öğlen saatlerinde 4 kişiye daha ulaşıldığını ve can kaybının 7'ye yükseldiğini yazdı. Haberi duyar duymaz KKTC'den gelen ailelerin enkaz başındaki bekleyişi devam ediyor...
Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye bir yandan enkaz altında kalan vatandaşlarını kurtarmaya, bir yandan da kurtarılan depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.4 KİŞİ KURTULMUŞTU, BUGÜN ACI HABER GELDİ
Arama kurtarma ekipleri zorlu kış şartlarında canla başla çalışırken bölgeden yürek dağlayan insan hikayeleri gelmeye de devam ediyor.
TURNUVA İÇİN GELDİLER ENKAZ ALTINDA KALDILAR
Turnuva için KKTC'den gelen ve Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de konaklayan 39 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol kafilesinin kaldığı 7 katlı otel depremde çöktü ve genç sporcular enkaz altında kaldı.
Kafileden 4 kişinin depremden sonra kendi imkanları ile enkaz altından çıktığı belirlendi. Deprem haberinin Ada'ya ulaşması ile aile ve kurtarma ekiplerinden oluşan 170 kişilik bir ekip bölgeye geldi.
Aileler gençlerin kurtarılması için beklerken acı haberler
peş peşe geldi. Arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün Pamir Konuklu
ve İbrahim Yakula
adlı öğretmenlerin cansız bedenine ulaşıldığını duyuran Başbakanlık bugün de enkazdan bir öğrencinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs basını bu öğrencinin adının Doruk Akın
olduğunu yazdı.
Kıbrıs Postası gazetesi bugün öğle saatlerinde bir çocuğun ardından, 1 erkek, 1 kadın ve 1 çocuğun daha enkaz bölgesinden cansız bedenlerine ulaşıldığını yazdı. Gazetenin edindiği bilgiye göre kafiledeki can kaybı 7'ye yükseldi.
Cyprus-Mail gazetesi ulaşılan cansız bedenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini yazdı.ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kuzey Kıbrıs'tan gelen kurtarma ekibi bölgedeki çalışmalara devam ederken Kuzey Kıbrıs Ortaeğitim Genel Müdürü Cengiz Topel Uzun, "Kendi öğrencilerimizi ailelerine teslim edene kadar buradayız"
açıklamasında bulundu.EN KÜÇÜĞÜ 12 YAŞINDA
Voleybol takımının en küçüğü olan 12 yaşındaki Nehir’in teyzesi Berfin, deprem gününe kadar Nehir’in evde kendisiyle kaldığını, deprem günü arkadaşlarıyla kalmak istediği için onu otele bıraktıklarını belirtti ve “Ne Nehir’e ne de diğer çocuklara ulaşamadık”
dedi.30 KİŞİLİK EKİP
Kuzey Kıbrıs'ta yayımlanan Yenidüzen gazetesindeki habere göre, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, tünel açma konusunda uzman 30 kişilik bir ekibin Adıyaman’daki otel enkazında çalışma yapacağını açıkladı.