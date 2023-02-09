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Bu kare dünyayı yasa boğdu... Mehmet amca ailesinin kurtarılmasını böyle bekledi!

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#Deprem#Türkiye#Dünya
Bu kare dünyayı yasa boğdu... Mehmet amca ailesinin kurtarılmasını böyle bekledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 16:43

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken Uluslararası haber ajansının AP'nin Nurdağı'ndan servis ettiği fotoğraf dünyayı yasa boğdu.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım geldi.

Dünya Türkiye için adeta seferber oldu. Uzman ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için adeta zamana karşı bir yarış içerisinde.

Her geçen saat umutlar azalırken bir mucize için bekleyiş devam ediyor.

Bu kare dünyayı yasa boğdu... Mehmet amca ailesinin kurtarılmasını böyle bekledi

Uluslararası Haber ajansının AP'nin Nurdağı'ndan geçtiği kare bu acı bekleyişi gözler önüne serdi.

AP bu fotoğrafı şu not ile aboneleri ile paylaştı;

'67 yaşındaki Mehmet Nasir Duran, iş makinalarının enkazı kaldırdığı binanın yakınında bir sandalyede oturuyor. Binada ailesinden 5 kişi bulunuyor.'

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Bu kare kısa süre içinde dünyanın farklı noktalarında pek çok haber platformu tarafından kullanıldı.

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