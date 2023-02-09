Türkiye'yi yalnız bırakmadılar... Dünyanın dört bir yanından destek!

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir Türkiye'den gelen haberlerde...

Pek çok ülke yaraları beraber sarmak için harekete geçmiş durumda. Tayvan Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı birer aylık maaşlarını Türkiye'deki depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Tayvan, Türkiye'de meydana gelen deprem için 2 milyon dolar yardım ayırmış ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki kurtarma ekibi göndermişti.

AVRUPALI TÜRKLERDEN YARDIM

Türkiye'deki deprem mağdurlarına destek amacıyla Frankfurt'ta yaşayan Türklerden depremzedelere 70 tonu aşkın acil yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’nin deprem nedeniyle düzenlediği yardım kampanyasına Çekya’da yaşayan Türkler yoğun ilgi gösterirken, tonlarca yardım malzemesi toplandı.

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AZERBAYCAN 2 BİN YATAK AYIRDI

Azerbaycan’daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldığı açıklandı. Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Musayev, telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla başkent Bakü ve diğer şehirler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan hastanelerin depremzedelerin tedavisi için hazırlandığını belirtti.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in talimatıyla depremzedelerin yardımı ve ihtiyaçların karşılanması için Türkiye'ye 7 bin 500 battaniye, bin 500 yatak ve ailelerin kalabileceği, mobil klinik olarak kullanılabilecek 500 çadır tahsis edilecek.

Açıklamada Yunanistan'ın, komşu Türkiye'deki çalışmalarda ilk andan itibaren yer alan 2 arama-kurtarma ekibiyle depremzedelerinin yanında yer aldığı hatırlatıldı. Fransa, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'de sahra hastanesi kuracağını açıkladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye'deki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmaları için bir ekibin daha gönderilmesi talimatı verdi.

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İsrail'den yola çıkan 'Zeytin Dalları' adlı insani yardım ekibi de Türkiye'ye geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yardım malzemesi ve arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Suriye ve Türkiye'ye 100 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı.

Çin, ilk kurtarma ekiplerinin Türkiye'de çalışmaya başladığını ve ülkeye 5,9 milyon dolarlık acil yardım desteği verileceğini söyledi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye 100'den fazla arama kurtarma personeli ile kurtarma köpeği gönderdi.

POLONYALI EKİP 14 CAN KURTARDI

Polonya'dan gelen arama-kurtarma ekibi enkaz altından 14 kişiyi kurtardı. Polonyalı ekibin komutanı Andrzej Bartkowiak bugüne kadarki en zor arama-kurtarma çalışmalarından birini gerçekleştirdiklerini, ancak enkaz altında kalanları canlı çıkarmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

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İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, depremler nedeniyle ülkeye sağlanan yardımları paylaştığı mesajında Türkiye'nin İtalya'ya Covid-19 yardımlarını gönderirken kullandığı, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından uluslararası toplumdan bağış toplamak için mart ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'de Bağışçılar Konferansı düzenleneceğini bildirdi.

ABD UÇAK GEMİSİ YOLA ÇIKTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, deprem felaketinin ardından Türkiye’nin muhtemel ek destek taleplerini karşılamak için Akdeniz’deki USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye doğru hareket ettiğini ifade etti.

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Ukrayna'dan deprem bölgesine gönderilen ilk arama kurtarma ekibi dün Gaziantep'e ulaşarak çalışmalara başladı. Bangladeş'te Türkiye'deki deprem nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Birleşmiş Milletler toplamda 13 ekip gönderildiğini, 39 ekibin ise yola çıktığını açıkladı. Lübnanlı kurtarma ekibi, Türkiye’de deprem bölgesinde hasarlı binadan hamile bir kadını çıkardı.

Irak Kızılay'ı Türkiye’deki depremin ardından yaraların sarılması için 150 sağlık personeli ve ambulansların Türkiye’ye gönderildiğini duyurdu.

Meksika, ünlü arama kurtarma köpeklerinin bir kısmını, enkaz altında kalanların çıkartılmasına yardımcı olmaları için Türkiye'ye gönderiyor.



HONG KONG'DAN KURTARMA EKİBİ



Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yetkilileri, Türkiye’ye deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 59 kişilik bir kurtarma ekibi görevlendirdi. Uçağın yola çıkmasından önce Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda bir tören düzenlendi.





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Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, acil sağlık ekiplerinin depremden etkilenen kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için etkinleştirildiğini söyledi.

Japonya'dan 18 kişilik arama kurtarma ekibi de Türkiye'ye ulaştı. İran bölgeye 6 ekip gönderdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybına neden olan yıkıcı deprem haberinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazır" dedi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Türkiye'ye kurtarma görevlileri ve acil tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi talimatı verdi.

Bulgaristan'dan 19 kurtarma aracıyla yola çıkan 59 kişilik ekip Türkiye'ye vardı. İspanya, depremden etkilenen bölgelerde sağlık tesisi kuracak