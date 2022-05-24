En acı rekor: Sığınmacı sayısı 100 milyonu geçti

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla birlikte ivme kazanan süreçte, bu sayının dünya nüfusunun yüzde birinden fazlasına karşılık geldiğine dikkat çekildi. Dünya çapında yerinden edilen 100 milyon insandan yaklaşık 53,2 milyonu ise yaşadığı ülke içinde zorunlu göç etmek sorunda kaldı.

UKRAYNA’DAN KAÇANLAR 6.4 MİLYON

Savaş nedeniyle Ukrayna’yı terk edenlerin sayısının 6.4 milyonu aştığı ifade edilirken, bu sayının artmasından endişe ediliyor. Ukrayna’yı terk edenlerin büyük bir bölümü AB ülkesi Polonya’ya geçerken, Macaristan ve Romanya’ya gidenlerin sayısı da bir hayli yüksek.

EN ÇOK SIĞINMACI TÜRKİYE’DE

En çok sığınmacı bulunan üç ülke Türkiye, Kolombiya ve Uganda. Resmi kayıtlara göre büyük bir kısmı Suriyeli olmak üzere Türkiye’de 4 milyona yakın sığınmacı bulunuyor.