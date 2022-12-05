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Elon Musk'tan çok konuşulacak iddia: Suikaste uğrayabilirim!

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#ELON Musk#Suikast#Twitter
Elon Musktan çok konuşulacak iddia: Suikaste uğrayabilirim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 13:39

Elon Musk hayatının büyük olasılıkla tehlikede olduğuna inandığını ancak 'kaderin kendisine gülümseyeceğini’ söyleyerek yeni bir gündem yaratmayı başardı. Birçok Twitter kullanıcısı Musk’ın nasıl ve kim tarafından öldürüleceği konusunda yüzbinlerce paylaşımda bulundu.

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Twitter Spaces'ta iki saatlik bir Soru-Cevap etkinliğine katılan Elon Musk, kendisine sorulan bir soruya ilginç bir çıkış yaparak cevap verdi. Son günlerde suikaste kurban gitme ihtimali olduğunu söyleyen Musk, bunu yeni satın aldığı Twitter platformuna bağladı.

İddia, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgelerin Musk tarafından ifşa edilmesinin ardından geldi.

‘SUİKASTE UĞRAYABİLİRİM’

Musk Twitter’da, yaptığı konuşmada eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastini anımsatarak, ‘asla açık havada araba ile geçit töreni yapmayacağım, izin verin bu şekilde ifade edeyim' dedi.

Ardından ölüm riskin altında olduğunu söyleyen Musk sözlerine şöyle devam etti:

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"Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma riski oldukça önemli… İstersen birini öldürmek o kadar da zor değil, o yüzden umarım öldürmezler ve kader benim yüzüme güler… bu konuda kesinlikle bazı riskler var."

‘TWITTER SİYASİ BİR PLATFORM OLMAYACAK’

Musk ardından, Trump kampanya çalışanları ve Kongre üyeleri de dahil olmak üzere Washington dışındaki siyasi sınıftan gelen çeşitli tepkileri ayrıntılarıyla anlattı.

Musk, Hunter Biden olayının amacının "her şeyi açıklığa kavuşturmak" olduğunu söyledi. Kendisine "ifade özgürlüğü mutlakçısı" diyen Musk, "başka birine gerçekten zarar vermediğiniz sürece, o zaman istediğinizi söylemenize izin verilmesi gerektiğini" söyledi.

Tiwtter’ın artık siyasi bir platform olmayacağının sinyallerini veren Musk, "Açıkçası, Twitter Demokratik Ulusal Komite'nin bir kolu gibi davranıyordu, bu saçmaydı. Twitter, önemli bir seçimde muhalif sesleri kapatıp seçenek sunuyorsa, bu seçim müdahalesinin tanımıdır." ifadelerine yer verdi.

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NE OLMUŞTU

Musk, Twitter eski yönetimi ile Demokratlar arasındaki sansür yazışmalarını serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi adlı Twitter kullanıcısı üzerinden ifşa etti. Taibbi’nin “Twitter Dosyaları” başlığı ile paylaştığı ve Twitter çalışanları arasında yapılan mesajlaşmaları da içeren yazışmaları da içeriyor. Musk’tan aldığı dosyalardan yola çıkarak bir dizi tweet atan Taibbi, 2020 başkanlık yarışında hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin bazı linklerin kaldırılması için taleplerde bulunduğunu ancak olumlu karşılananların daha çok Demokratlar olduğunu yazdı.

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Şirketin daha da ileri giderek, 14 Ekim 2020’de Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında New York Post gazetesinde çıkan ifşa dosyalarına ilişkin Haber linklerini kaldırdığı, “güvenli değil” uyarısı eklediğini kaydetti. Taibbi, “Hatta o güne kadar çocuk pornografisi gibi paylaşımlar için kullanılan doğrudan mesaj yoluyla iletilmesini engelleyen eklentiyi bile bu habere uyguladılar” dedi.

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#ELON Musk#Suikast#Twitter

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