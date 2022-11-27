Musk: Trump’ın rakibi DeSantis’i desteklerim

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Musk son olarak, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Ron DeSantis’i destekleyebileceğini söyledi. DeSantis, 8 Kasım’daki ara seçimlerde ikinci dönem için Florida Valisi seçilmişti. ‘Yeni Trump’ olarak anılan DeSantis’in, gelecek başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’deki adaylık yarışında Trump’a rakip olacağı tahmin ediliyor. 44 yaşındaki DeSantis, genç yaşı ve Trump benzeri popülist söylemleriyle büyük destek topluyor.

İDEAL BİR ADAY

Bir Twitter kullanıcısının, “DeSantis’i destekler misiniz?” sorusuna yanıt veren Elon Musk, “Evet, Demokratlar’da ideal bir aday göremiyorum” yanıtını verdi. Bu bağlamda ‘mantıklı ve merkezci’ birine destek verebileceğini söyledi.