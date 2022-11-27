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Musk: Trump’ın rakibi DeSantis’i desteklerim

Güncelleme Tarihi:

#Twitter#Elon Musk#Donald Trump
Musk: Trump’ın rakibi DeSantis’i desteklerim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 07:00

Twitter’ı satın almasıyla gündemden düşmeyen Amerikalı iş adamı Elon Musk, sansasyonel açıklamalarına devam ediyor.

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Musk son olarak, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Ron DeSantis’i destekleyebileceğini söyledi. DeSantis, 8 Kasım’daki ara seçimlerde ikinci dönem için Florida Valisi seçilmişti. ‘Yeni Trump’ olarak anılan DeSantis’in, gelecek başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’deki adaylık yarışında Trump’a rakip olacağı tahmin ediliyor. 44 yaşındaki DeSantis, genç yaşı ve Trump benzeri popülist söylemleriyle büyük destek topluyor.

 

İDEAL BİR ADAY

Bir Twitter kullanıcısının, “DeSantis’i destekler misiniz?” sorusuna yanıt veren Elon Musk, “Evet, Demokratlar’da ideal bir aday göremiyorum” yanıtını verdi. Bu bağlamda ‘mantıklı ve merkezci’ birine destek verebileceğini söyledi.

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#Twitter#Elon Musk#Donald Trump

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