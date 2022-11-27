Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Elon Musk Twitter 2.0 için tarih verdi... Sır gibi saklanan rapor sızdı!

Güncelleme Tarihi:

#Twitter#Elon Musk#Sosyal Medya
Elon Musk Twitter 2.0 için tarih verdi... Sır gibi saklanan rapor sızdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 15:27

Mikro blog platformunun yeni sahibi Musk, 'Twitter 2.0' olarak adlandırdığı yeni Twitter için tarih verdi. Musk hayalini açıklarken sızan bir belge Twitter'daki son durumu gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Özel uzay şirketi SpaceX ve otomotiv üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'daki yeni dönem için tarih verdi.

Insider'da yer alan habere göre, Musk 'Twitter 2.0' olarak adlandırdığı yeni Twitter'ın 2023 yılına kadar hayata geçeceği ön görüsünde bulundu.

Ünlü milyarder '12 ila 18 ay içinde aylık bir milyar kullanıcıyı aşan Twitter'a giden bir yol görüyorum' dedi.

'KAN KAYBI' SIZDI

Twitter'da attığı adımlar ile tepki çeken Musk'ın platformun kan kaybından büyük rol oynadığı belirtiliyor.

Gözden Kaçmasın

Musk: Trump’ın rakibi DeSantis’i desteklerimMusk: Trump’ın rakibi DeSantis’i desteklerimHaberi görüntüle

28 Ekim - 19 Kasım arasında Twitter'da günlük oturum sayısının, Musk'ın görevi devraldığı 2 Ekim - 27 Ekim arasındaki döneme göre yüzde 3 daha düşük olduğu tespit edildi.

Sızan bir şirket için rapora göre Twitter en aktif kullanıcılarını teker teker kaybediyor.

Haberin Devamı

Twitter bu yılın ikinci çeyreğinde yaptığı resmi açıklamada 238 milyon kullanıcısı olduğu bilgisine yer vermişti.

Söz konusu belgelere göre, Twitter'ı aktif olarak kullanan kitle yavaş yavaş mikro blog platformunu terk ediyor.

Söz konusu kullanıcıların oluşturduğu içeriğin şirketin gelirinin yarısını sağladığı belirtiliyor.

Gözden Kaçmasın

Twittera genel af geliyor... Musk tarih verdiTwitter'a 'genel af' geliyor... Musk tarih verdiHaberi görüntüle

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Twitter#Elon Musk#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası