Elon Musk Twitter 2.0 için tarih verdi... Sır gibi saklanan rapor sızdı!

Haberin Devamı

Özel uzay şirketi SpaceX ve otomotiv üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'daki yeni dönem için tarih verdi.

Insider'da yer alan habere göre, Musk 'Twitter 2.0' olarak adlandırdığı yeni Twitter'ın 2023 yılına kadar hayata geçeceği ön görüsünde bulundu.

Ünlü milyarder '12 ila 18 ay içinde aylık bir milyar kullanıcıyı aşan Twitter'a giden bir yol görüyorum' dedi.

'KAN KAYBI' SIZDI

Twitter'da attığı adımlar ile tepki çeken Musk'ın platformun kan kaybından büyük rol oynadığı belirtiliyor.

28 Ekim - 19 Kasım arasında Twitter'da günlük oturum sayısının, Musk'ın görevi devraldığı 2 Ekim - 27 Ekim arasındaki döneme göre yüzde 3 daha düşük olduğu tespit edildi.

Sızan bir şirket için rapora göre Twitter en aktif kullanıcılarını teker teker kaybediyor.

Haberin Devamı

Twitter bu yılın ikinci çeyreğinde yaptığı resmi açıklamada 238 milyon kullanıcısı olduğu bilgisine yer vermişti.

Söz konusu belgelere göre, Twitter'ı aktif olarak kullanan kitle yavaş yavaş mikro blog platformunu terk ediyor.

Söz konusu kullanıcıların oluşturduğu içeriğin şirketin gelirinin yarısını sağladığı belirtiliyor.

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.