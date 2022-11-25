Twitter'a 'genel af' geliyor... Musk tarih verdi

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SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'da radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Son olarak 'Trump, Twitter'a dönsün mü?' anketi açan ve çıkan sonuç doğrultusunda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını yeniden aktive eden Musk 'genel af' için ilk adımı attı.

Platformda askıya alınan hesaplar için bir 'genel af' öneren Musk dediğini yaptı ve kararın uygulanacağı tarihi açıkladı.

Konu ile ilgili Twitter'da anket açan Musk 'Halk konuştu. Af gelecek hafta başlıyor' dedi.

Ankete katılanların yüzde 72,4'ü evet oyu verirken, yüzde 27,6'sı hayır oyu verdi.

Ünlü milyarder paylaşımında geri dönmenin şartlarını da açıklamıştı. Musk, affın 'yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan' kişi ve hesapları kapsayacağının altını çizmişti.

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

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Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.