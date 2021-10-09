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Ebola Afrika'da yeniden ortaya çıktı!

#Ebola#Afrika#Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Ebola Afrikada yeniden ortaya çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinde 5 ay aradan sonra yeniden Ebola vakası tespit edildi. Oldukça öldürücü olan hastalık Afrika kıtasında binlerce insanın canına mal olmuştu.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yeniden Ebola vakası tespit edildi

KDC Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, yaptığı açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletinin Beni bölgesinde yeni Ebola vakası tespit ettiklerini bildirdi.

Mbungani, 6 Ekim’de Ebola şüphesiyle Beni Hastanesinde tedavi altına alınan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğun Ebola testinin pozitif çıktığını belirtti.

Temaslı 100 kişinin tespit edildiğine dikkati çeken Mbungani, sahada bütün önlemlerin alındığını ve yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Ebola aşısında umut doğdu

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 Mayıs’ta KDC’de 12. dalga Ebola salgınının bittiğini duyurmuştu.

EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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#Ebola#Afrika#Kongo Demokratik Cumhuriyeti