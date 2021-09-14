Ebola aşısında umut doğdu

The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Johnson & Johnson'ın iki dozluk aşısının da güvenli olduğu ve iyi tolere edildiği belirtildi.

BAĞIŞIKLIK 2 YIL SÜRDÜ... YÜZDE 98 ETKİLİ

EBOVAC-Salone çalışması, kayıtlara geçen en kötü salgın olan 2014-16 Ebola salgınından etkilenen bir bölgede aşıyı test eden ilk çalışma.Aynı zamanda aşıyı çocuklar üzerinde test eden ilk çalışma özelliğini de koruyor.Vakaların yaklaşık %20'si 15 yaşın altındakiler olduğu bu salgında beş yaşın altındaki çocukların ölüm riski özellikle daha yüksekti. Deneydeki katılımcıların yaklaşık %98'inde, ikinci aşı dozdan 21 gün sonra antikor tepkileri görüldü ve bağışıklık tepkisi yetişkinlerde en az iki yıl sürdü.

İki aşamalı deneme, Eylül 2015 ile Temmuz 2018 arasında yürütüldü. 43 yetişkinin Ad26.ZEBOV aşısını ve ardından 56 gün sonra MVA-BN-Filo aşısını aldığı ilk aşamada, aşının güvenliğine ve bir bağışıklık tepkisini tetikleme yeteneğine bakıldı.İlk dozdan iki yıl sonra A26.ZEBOV'un bir takviye dozu yapıldı. Bunun ardından yedi gün içinde güçlü bir bağışıklık tepkisi üretildi.İkinci aşamada, 400 yetişkin ve 576 çocuğa ya Ebola aşı rejimi ya da tek doz meningokoksik aşısı ve ardından 57. günde plasebo aşılandı.

BİR ÇOK GENÇ HAYATI KURTARACAK

Pediatrik makalenin ilk yazarı, LSHTM'de yardımcı doçent Dr Muhammed Afolabi, konuya ilişkin şunları söyledi;

Bu çalışma, çocuklar için bir Ebola virüsü hastalığı aşısının geliştirilmesinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Ayrıca halk sağlığı konusunda Ebola salgınlarına karşı müdahaleye katkıda bulunuyor.

Sierra Leone’lu bilim insanları ve yerel toplulukların da katkılarının bulunduğu bu çalışma, iki dozlu aşı rejimini çocuklarda randomize kontrollü bir denemede değerlendiren ilk yayınlanmış çalışmadır.Sonuçlar, bu aşı rejiminin birçok genç hayatı kurtarma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

EBOLA HASTALIĞI KESİNLİKLE ORTADAN KALKMADI

LSHTM'den Profesör Deborah Watson-Jones ise "Gelecekteki Ebola virüsü salgınları gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Bu hastalığın kesinlikle ortadan kalkmadığının hatırlamanması önemlidir. COVID-19’un çıkardığı ek küresel zorluklara rağmen, Ebola virüsü salgınlarını önlemenin etkili yollarını bulma ve salgınlar meydana gelirse bunları hızla kontrol altına alma çabalarını yavaşlatmamalıyız. Aşılar, bu her iki hedefin de karşılanmasında kilit bir role sahiptir." ifadelerini kullandı.

Aşıya Avrupa Komisyonu tarafından Temmuz 2020'de pazarlama izni verildi. Johnson & Johnson, klinik deneylere ve aşılama girişimlerine katılan 250.000'den fazla kişinin, 200.000'i tam aşılanmış olmak üzere en az ilk dozu aldığını söyledi.

Ebola, hasta bir kişinin kan veya vücut sıvılarıyla temas yoluyla veya bu sıvılarla kontamine olmuş nesnelerle temas yoluyla insanlar arasında yayılır. Bir Ebola hastasına bakan ve ölen kişinin vücuduyla doğrudan temas içeren defin ayinleri yapan herkes yüksek risk kategorisindedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Ebola’dan ölüm oranı geçmiş salgınlarda %25 ila %90 arasında değişmiştir.

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