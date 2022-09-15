Duyan şaşkına döndü: Omzum ağrıyor diyerek doktora gitti… Sadece 25 gün sonra hayatını kaybetti!

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ABD'de adenokarsinom türü kanserler, akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Sigara içmek bu kanser türüyle bağlantılıdır, ancak aynı zamanda sigara içmeyen kişilerde akciğer kanserinin en yaygın nedenidir.

Ortalama tanı yaşı 71'dir ve 20 yaşından önce nadiren görülür.

SİGARA İÇENLER TARAMA YAPTIRMALI

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü'ne göre, 50 ila 80 yaşları arasında, 20 yıldır günde bir pakete eşdeğer sigara içen ve halen sigara içen veya son 15 yıl içinde bırakmış olan yetişkinler tarama için uygundur.

Gelişmiş akciğer kanseri öksürük ve solunum sorunlarına neden olabilir.

Genetik ve Nadir Hastalıklar Bilgi Merkezi'ne göre, akciğer adenokarsinomu olan çoğu insan, hastalığın erken evrelerinde semptom gösterme eğiliminde değildir.

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KANSER HİÇ BELİRTİ VERMEYEBİLİR

Durum ilerledikçe semptomlar şunları içerebilir: göğüs ağrısı, sürekli öksürük, yorgunluk, kan tükürme, iştahsızlık, açıklanamayan kilo kaybı ve nefes almada zorluk.

Adenokarsinomların ait olduğu akciğer kanseri ailesi üzerine yapılan bir çalışmada, hastalığın en yaygın semptomlarının öksürük ve nefes almada zorluk olduğu bulundu. Bu semptomları olan çoğu kişiye vücudun diğer bölgelerine yayılmış adenokarsinom teşhisi kondu.

Akciğer kanseri tedavisi, kanserin tanı anında ne kadar yayıldığına bağlıdır ve kemoterapi, radyoterapi ve ameliyatı içerebilir. OMUZ AĞRISI ŞİKAYETİYLE ACİLE GİTTİ

New York eyaletinin New jersey şehrinde yaşayan bir kadın, geçtiğimiz ay omuz ağrısı şikayetiyle acile gitti.

Ağrısı yüzünden acil servise giden kadın hiç beklemediği bir teşhis aldı: İleri evre akciğer kanseri!

Doktorlar kanserin omurgasına, kaburgalarına ve böbreküstü bezine yayıldığını, ancak omzuna yayılmadığını söyledi.

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Yapılan testler sonucu doktorlar kadının omurgasındaki tümörlerden birinin omuz ağrısına neden olduğunu söyledi.

AĞRININ NEDENİ TÜMÖR ÇIKTI!

İsmi açıklanmayan 76 yaşındaki ilk olarak, acil serviste yardım aramadan birkaç hafta önce sol omzu, ön kolu ve dirseğinde ağrı yaşadı.

2 Eylül'de Cureus Tıp Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan rapora katkıda bulunan acil servis doktorları kadının sağ tarafında benzer bir ağrı geliştirdiğini yazmışlardı.

Bilgisayarlı tomografi taraması ve kemiğinin biyopsisini içeren testler, sol akciğerinin alt kısmında adenokarsinom adı verilen ve omurgasına, kaburgalarına ve böbreküstü bezine yayılmış bir kanseri olduğunu ortaya çıkardı. SİGARAYI BIRAKTI AMA...

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Kadın sigara kullanıyordu, ancak akciğer kanseri taraması kriterlerini karşılayacak kadar değil

Kadın, beş yıl boyunca günde bir pakete eşdeğer sigara içen eski bir sigara içicisiydi ve sigarayı bırakmıştı, bu da rapora göre akciğer kanseri taraması kriterlerini karşılamadığı anlamına geliyordu.

HER ŞEY 25 GÜN İÇİNDE OLDU

Doktorlar, kanserinin ilerlediğini, çünkü çok fazla semptomu olmadığını, bunun da tanıyı geciktirdiğini ve kontrolü daha zor hale getirdiğini yazdı.

Olgu sunumundaki kadın hastaneye kaldırılarak steroid ve radyoterapi uygulandı.

Doktorlar, kanserinin 'sert bir şekilde ilerlemesi' nedeniyle kadının hastaneye geldikten 25 gün sonra vefat ettiğini açıkladı…