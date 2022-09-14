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Tecavüzcüsünü öldürdü… Adamın ailesine 150 bin dolar ödemeye mahkûm edildi!

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#ABD#TECAVÜZ#Tazminat
Tecavüzcüsünü öldürdü… Adamın ailesine 150 bin dolar ödemeye mahkûm edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 11:15

ABD’de süren bir tecavüz davası, mahkemenin verdiği karar nedeniyle bir anda manşetlere taşındı. 17 yaşındaki bir genç kız başına gelen korkunç şeylerin ardından bir de hakimin verdiği kararla yıkıldı…

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Pieper Lewis, Zachary Brooks'u Des Moines’deki dairesinde, 30 kereden fazla bıçakladığında sadece 15 yaşındaydı.

Yetkililer, Lewis'in, onu evlat edinen annesiyle birlikte kötü bir hayattan kaçmak isterken 28 yaşındaki bir adam tarafından kaçırıldığını ve zorla başka erkeklere satıldığını açıkladı.

Zavallı kız Des Moines’deki o apartmanın koridorlarında uyuyordu.

Tecavüzcüsünü öldürdü… Adamın ailesine 150 bin dolar ödemeye mahkûm edildi
15 YAŞINDA KORKUNÇ BİR VAHŞETİ YAŞADI

Pieper Lewis, kendisine bu kötülüğü yapan adamlardan birinin Brooks olduğunu ve Zachary Brooks'un ölümünden önceki haftalarda ona defalarca tecavüz ettiğini söyledi.

28 yaşındaki adam tarafından Brooks'la, onun dairesine gitmeye zorlandığını anlatan genç kız yetkililere, Brooks'un kendisine bir kez daha tecavüz ettikten sonra, komodinden bir bıçak kaptığını ve bir öfke nöbeti içinde Brooks'u bıçakladığını söyledi.

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Şu anda 17 yaşın olan Pieper Lewis, Haziran 2020'de, 37 yaşındaki Zachary Brooks'un öldürülmesinde ‘kasıtsız’ adam öldürmekten ve ‘kasten’ yaralamaktan suçlu bulundu.

Tecavüzcüsünü öldürdü… Adamın ailesine 150 bin dolar ödemeye mahkûm edildi
10 YIL HAPİS CEZASI

Her iki suçlama da 10 yıla kadar hapisle cezalandırıldı.

Polk County Bölge yargıcı David M Porter dün, bu hapis cezalarını erteledi, yani Lewis şartlı tahliyesinin herhangi bir bölümünü ihlal ederse, o 20 yıllık cezayı çekmek üzere hapse gönderilebilir.

Ancak mahkemenin verdiği bir başka karar daha var… Ve bu karar büyük tartışma yarattı.

Tecavüzcüsünü öldürdü… Adamın ailesine 150 bin dolar ödemeye mahkûm edildi
TECAVÜZCÜNÜN AİLESİNE PARA ÖDEYECEK...

Tecavüzcüsünü öldüren Pieper Lewis, adamın ailesine 150 bin dolar ödemeye mahkûm edildi.

“Bu mahkemeye başka bir seçenek sunulmuyor” diyen yargıç Porter, para iadesinin yani kızın ödeyeceği tazminatın Iowa yüksek mahkemesi tarafından onaylanan Iowa yasalarına göre zorunlu olduğunu kaydetti.

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Polis ve savcılar, Lewis'in cinsel saldırıya uğradığını ve insan ticaretine maruz kaldığını hiçbir şekilde tartışmadı ve reddetmedi.

Ancak savcılar, Brooks'un bıçaklandığı sırada uyuduğunu ve Lewis için acil bir tehlike olmadığını savundu.

Iowa, insan ticareti mağdurlarına en azından bir dereceye kadar cezai muafiyet sağlayan ‘güvenli liman’ yasasına sahip düzinelerce eyaletten biri değil.

Savcılar, Lewis'in kendisini davada kurban olarak nitelendirmesine itiraz etti ve Brooks'u bıçaklayarak çocuklarını babasız bıraktığını söyledi.

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