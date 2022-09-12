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Korkunç kazada 5 kişiyi öldürmüştü… ABD’nin konuştuğu davada şok rapor! Saatte 200 kilometre hızla gidiyordu

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#LOS Angeles#Trafik Kazası#Yoğun Bakım Hemşiresi
Korkunç kazada 5 kişiyi öldürmüştü… ABD’nin konuştuğu davada şok rapor Saatte 200 kilometre hızla gidiyordu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 16:03

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşanan bir trafik kazası bir aydan fazla bir zamandır manşetlerden inmedi. Bir hemşirenin kullandığı aracın yaptığı korkunç kaza 5 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Mahkemeyle birlikte ortaya çıkan detaylarsa adeta kan dondurdu…

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ABD’nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde yaşanan bir trafik kazası günlerdir ülke gündemindeki yerini koruyor. 5 kişinin öldüğü kazada kurbanların kimliğiyle ilgili detaylar herkesin kanını dondururken kazayla ilgili yeni kanıtların ortaya çıkması da okların bir anda ‘katil şoför’ olarak anılan Nicole Linton’a çevrilmesine yol açtı.

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Yoğun bakım hemşiresi olduğu bilinen Nicole’un, ABD’nin tüm eyaletlerinde görev yaptığı, gezici bir hemşire gibi çalıştığı ve nerede kadro eksiği varsa o hastanede görevlendirme aldığı öğrenildi.

Yani aslında 5 kişinin öldüğü Los Angeles’taki kazada arabanın hızı tamı tamına saatte 200 kilometreydi.

Korkunç kazada 5 kişiyi öldürmüştü… ABD’nin konuştuğu davada şok rapor Saatte 200 kilometre hızla gidiyordu
Kaza, tüm ABD televizyonlarında canlı yayınlarla duyuruldu. Yukarıdaki görüntü RMG adlı haber kanalından

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SAATTE 200 KİLOMETRE HIZ YAPARKEN KATLİAMA YOL AÇTI

37 yaşındaki hemşire Nicole Linton'ın başlangıçta Mercedes'ini saatte 145 kilometre hızla sürdüğü düşünülüyordu, ancak Los Angles Times tarafından elde edilen mahkeme belgeleri bunun aksini ortaya koydu…

4 Ağustos'ta yaşanan korkunç kazada Linton, kasıtlı olarak La Brea ve Slauson caddelerine girmeden önce, gaz pedalına en az beş saniye hızlıca basmıştı.

BİLİNCİNİ Mİ KAYBETMİŞTİ?

Bu hız, kadının avukatlarının iddia ettiğinden 55 kilometre daha fazla ev bu tür kazalarda çarpışma hızındaki çok küçük oynamalar bile hayatla ölümü birbirinden ayıran çizgi için kritik önemde.

Öte yandan davaya bakan savcılar, Nicole Linton'ın kullandığı Mercedes marka araçtan gelen güvenlik kamerası görüntülerini ve verilerini gerekçe göstererek kadının bilincini kaybettiği iddialarını boşa çıkardı.

KANITLAR DİREKSİYONU BİLEREK KIRMADIĞINI GÖSTERDİ

Belgeler, Linton'ın 'arabasını doğrudan kalabalık kavşağa doğru hareket etmesini sağlamak için direksiyon simidinin eğimini koruyarak ve direksiyon üzerinde tam kontrole sahip olarak' kullandığını söyledi.

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Dava dosyalarında bu durum kadının adeta Fomula 1’e katılıyormuşçasına araba kullandığına kanıt olarak sunuldu.

Linton altı kez cinayet ve beş ayrı adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya.

Korkunç kazada 5 kişiyi öldürmüştü… ABD’nin konuştuğu davada şok rapor Saatte 200 kilometre hızla gidiyordu
Kazada 1 yaşındaki bir bebek, anne ve babası ve doğmasına günler kalmış kardeşi de öldü...

KAZADA DOĞUM YAPMAK ÜZERE OLAN HAMİLE KADIN VE 11 AYLIK OĞLU ÖLDÜ!

Kazada hamile olan Ashery Ryan ile 11 aylık oğlu Allonzo ve erkek arkadaşı Reynold Lester öldü. Ailenin çarpışma sırasında doğum öncesi kontrole gittiği bildirildi.

Hayatını kaybeden Ashery’nin çocuk sahibi olmasına neredeyse günler vardı…

Linton'ın avukatları geçen ay, onun bipolar bozuklukla mücadelesini detaylandıran ve doktorların, hemşirenin kaza anında 'görünür bir bilinç kaybı' yaşadığına dair bir belirlemesini içeren tıbbi formlar sundular.

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Ancak kanıt olarak sunulan görüntülerden sonra bu savunma geçerliliğini yitirecek gibi görünüyor.

Korkunç kazada 5 kişiyi öldürmüştü… ABD’nin konuştuğu davada şok rapor Saatte 200 kilometre hızla gidiyordu
TAM 13 KAYDI OLDUĞU ANLAŞILDI

Katil sürücü Nicole Linton'ın avukatı, daha önce, müvekkilinin trafikte hiçbir olaya karışmadığını ve kaza yapmadığını söylemiş olsa da savcıların yaptığı araştırma farklı sonuçlandı.

Kadının ‘tehlikeli sürüş geçmişi’ olmadığının iddia edilmesine rağmen kayıtlar Nicole’un aslında tam 13 kez trafikte çeşitli olaylara karıştığı anlaşıldı.

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