Korkunç kazada 5 kişiyi öldürmüştü… ABD’nin konuştuğu davada şok rapor! Saatte 200 kilometre hızla gidiyordu

ABD’nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde yaşanan bir trafik kazası günlerdir ülke gündemindeki yerini koruyor. 5 kişinin öldüğü kazada kurbanların kimliğiyle ilgili detaylar herkesin kanını dondururken kazayla ilgili yeni kanıtların ortaya çıkması da okların bir anda ‘katil şoför’ olarak anılan Nicole Linton’a çevrilmesine yol açtı.

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Yoğun bakım hemşiresi olduğu bilinen Nicole’un, ABD’nin tüm eyaletlerinde görev yaptığı, gezici bir hemşire gibi çalıştığı ve nerede kadro eksiği varsa o hastanede görevlendirme aldığı öğrenildi.

Yani aslında 5 kişinin öldüğü Los Angeles’taki kazada arabanın hızı tamı tamına saatte 200 kilometreydi. Kaza, tüm ABD televizyonlarında canlı yayınlarla duyuruldu. Yukarıdaki görüntü RMG adlı haber kanalından

SAATTE 200 KİLOMETRE HIZ YAPARKEN KATLİAMA YOL AÇTI

37 yaşındaki hemşire Nicole Linton'ın başlangıçta Mercedes'ini saatte 145 kilometre hızla sürdüğü düşünülüyordu, ancak Los Angles Times tarafından elde edilen mahkeme belgeleri bunun aksini ortaya koydu…

4 Ağustos'ta yaşanan korkunç kazada Linton, kasıtlı olarak La Brea ve Slauson caddelerine girmeden önce, gaz pedalına en az beş saniye hızlıca basmıştı.

BİLİNCİNİ Mİ KAYBETMİŞTİ?

Bu hız, kadının avukatlarının iddia ettiğinden 55 kilometre daha fazla ev bu tür kazalarda çarpışma hızındaki çok küçük oynamalar bile hayatla ölümü birbirinden ayıran çizgi için kritik önemde.

Öte yandan davaya bakan savcılar, Nicole Linton'ın kullandığı Mercedes marka araçtan gelen güvenlik kamerası görüntülerini ve verilerini gerekçe göstererek kadının bilincini kaybettiği iddialarını boşa çıkardı.

BREAKING: Six people killed and 7 others injured in a fiery 5 vehicle collision at the intersection of La Brea and Slauson. Live update @ABC7 Eyewitness News at 3pm pic.twitter.com/i6U95QdeIm