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Düşmanın 'güzel planı' ortaya çıktı! Ortalığı karıştıracak rapor...

#İran#İsrail#Nükleer Silah
Düşmanın güzel planı ortaya çıktı Ortalığı karıştıracak rapor...

İran’ın Natanz Nükleer Tesisi’ne aynı yıl içinde peş peşe gerçekleştirilen saldırıların arkasında İsrail’in olduğu iddia eden bir rapor yayınlandı. Raporda yapılan saldırı planının detayları tek tek paylaşılırken İran'dan “Teknik açıdan bakıldığında düşmanın planı oldukça güzel” açıklaması geldi.

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Nisan ayında İran’ın Natanz Nükleer Tesisi’nde gerçekleşen patlamada 6 metre güçlendirilmiş betonla korunan uranyum zenginleştirici santrifüjlere güç veren bağımsız güç ünitesi yok edilmişti. İsrail üstlenmese de birkaç ülkenin güvenlik yetkilileri bunun bir İsrail operasyonu olduğunu söylemişti.

Jewish Chronicle’da yayınlanan, istihbarat ajanı olduğu düşünülen ve ismi gizlenen bir kaynağa dayanan rapor saldırı planını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor.

GIDA KUTULARI İÇİNDE PATLAYICILAR SOKULMUŞ

Mossad’ın ajanları, gıda kutuları içinde içeri patlayıcı sokarak tesisi sabote etmeleri için tesiste çalışan İranlı bilim adamlarını kullandı. Bu İranlı bilim adamları, işbirliği yaptıkları kişilerin İran’ın baş düşmanı İsrail için çalışan ajanlar değil sürgündeki İranlı muhalifler olduğu düşünülüyor.

Gıda kutuları içinde içeri sokulan patlayıcılara ek olarak, dronlarla da içeri patlayıcılar sokuldu.

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BİR YIL ÖNCEKİ PATLAMALARDA DA BENZER SENARYO

Raporda ayrıca, Temmuz 2020’de tesiste daha önce meydana gelen bir patlamanın, bir yıl önce inşaat sırasında kullanılan yapı malzemelerine gizlenmiş patlayıcılardan kaynaklandığı iddia ediliyor ve Haziran ayında Tahran’ın 48 km kuzeybatısındaki Karaj’daki İran Santrifüj Teknoloji Şirketi’ne gerçekleştirilen bombalı saldırının ayrıntılarına yer veriliyor.

Rapora tüm bu saldırıların İsrail tarafından ABD’den bağımsız olarak gerçekleştirildiğini öne sürüyor.

İRAN'DAN AÇIKLAMA DÜŞMANIN  PLANI OLDUKÇA GÜZEL

Natanz’a yönelik saldırıların nükleer programını aylarca geciktirdiğini kabul eden İran, operasyonla ilgili olarak 43 yaşındaki Reza Karimi dahil kaçak İranlı şüphelilerin aradığını bildirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu başkanı Ali Ekber Salihi, Nisan ayında Natanz’a yapılan saldırıyı “nükleer terör eylemi” olarak nitelendirirken kimi İranlı yetkililer, hem santralin ana güç sistemini hem de yedeklerini ortadan kaldıran Nisan saldırısının ne kadar komplike bir plan olduğunu kabul etti. İran parlamentosunun enerji komitesi başkanı Fereydoon Abbasi Davani pazartesi günü İran devlet televizyonuna verdiği demeçte, “Teknik açıdan bakıldığında düşmanın planı oldukça güzeldi,” dedi.

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DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Rapor, İran’ın ABD ile nükleer antlaşmaya dönmek üzere müzakerelere devam etme kararı almasından sonra yayınlandı. Eski ABD başkanı Donald Trump, ABD’yi antlaşmadan tek taraflı olarak geri çekmişti. 2015’te imzalanan nükleer antlaşmanın amacı Tahran’ı nükleer silah geliştirmesini sağlayacak faaliyetlerden uzak tutmaktı, ancak İsrail ve Trump antlaşmanın yeterince katı olmadığını savundu.

Tahran yönetimi nükleer programının barışçıl amaçlarla olduğunu, nükleer silah geliştirme amacının olmadığını iddia ediyor. Ancak, yavaş yavaş uranyumu antlaşma tarafından belirlenen yüzde 3,67 sınırının ötesi seviyelere kadar zenginleştirmeye devam ediyor. Bu yıl İran uranyumu yüzde 60’a kadar zenginleştirdi. Bu, nükleer silahlar için öngörülen yüzde 90 seviyesine oldukça yakın. 

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İRAN ATOM SİLAHI GELİŞTİRİYOR

İran Atom Enerjisi Kurumunu'nun eski başkanı geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda İran’ın bir atom silahı geliştirmek için bir “sistem” yarattığını ima etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken perşembe günü yaptığı açıklamada “Doğrusunu söylemek gerekirse, son hamleler, son söylemler, bize iyimserlik için fazla neden vermiyor,” sözleriyle nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma şansının azaldığını söyledi.

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