Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Önce korona şimdi de kanser aşısı!

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2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede küresel bir pandemiye dönüşerek 6.5 milyondan fazla hayata mal olmuştu.

Dünya korona aşılarının yardımı ile pandemiyi geride bırakmaya hazırlanırken ABD'den sevindiren bir haber geldi.

Korona aşısı da üreten Moderna, kanser aşısı için merakla beklenen sonuçlarını yayınladı.

ABD merkezli şirket tarafından yapılan açıklama kısa sürede bilim dünyasının bir numaralı gündem maddesi oldu.

New York Post'ta yer alan habere göre, şirket aşının cilt kanserine sebep olan melanoma karşı etkili sonuçlar ortaya çıkardığı duyurdu.

Aşı ile birlikte Merck’in geliştirdiği Keytruda isimli ilacın birlikte kullanılması durumunda ise ölümcül cilt kanserinde ölüm ya da hastalığın yeniden ortaya çıkma riskinde düşüş yaşanduğı açıklandı.

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Aynı açıklamada riskin sadece Keytruda kullanılması durumuna oranla yüzde 44 oranında azaldığı bilgisine yer verildi.

Kişiye özel aşı üreten firma, ilk etapta hastadan tümör ve sağlıklı doku örneği alıyor. Daha sonra ekip, gen dizilimini, mutasyona uğrayan proteinleri ve diğer verileri inceleyerek hastaya özel bir kanser aşısı oluşturuyor.

YAN ETKİ RİSKİ DE AÇIKLANDI

Üçüncü ve dördüncü evredeki 157 cilt kanseri hastasını inceleyen bilim insanları yan etki riski ise yüzde 14.4 olarak belirledi.

Moderna adına açıklamalarda bulunan şirketin tıbbi gelişmelerden sorumlu genel müdür yardımcısı Paul Burton, 'Araştırma sonuçları kanserin tedavisinde yeni bir bakış açısı sağlayacak' dedi.

ŞAHİN ÇİFTİ TARİH VERDİ

Bu alanda çalışma yürüten tek şirket Moderna değil. Ürettikleri koronavirüs aşısı ile milyonlarca hayatı kurtaran Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci de kanser aşısı için yoğun mesai harcıyor.

Türk asıllı bilim insanları, mRNA bazlı kanser aşılarının 2030’dan önce hazır olabileceğini söylemişti.

BioNTech, pandemi başlamadan önce MRNA bazlı Kanser aşıları üzerinde çalışıyordu. Ancak firma küresel acil durum karşısında COVID-19 aşıları üretmek için harekete geçti.

BioNTech’in şu anda klinik denemelerinde olan birden fazla kanser aşısı bulunuyor. Türeci, Pfizer/BioNTech aşısının başarısının 'kanser çalışmalarını hızlandırdığını' aktardı.

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Türeci, BioNTech’in pandemi sırasında mRNA aşılarını daha hızlı üretmeyi öğrendiğini ve insanların bağışıklık sistemlerinin mRNA’ya nasıl tepki verdiğini daha iyi anladığını söyledi.

İkiliye göre, kanser aşılarının önündeki en büyük engel, tümörleri oluşturan kanser hücrelerinin çok çeşitli proteinlere sahip olması. Bu da kanser hücrelerini hedef alan ve sağlıklı dokuları koruyan bir Aşı yapmayı oldukça zorlaştırıyor.