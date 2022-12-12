Kansere karşı ‘temel düzenleme’ Alyssa’yı iyileştirdi

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İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, Alyssa’nın lösemisi için yapılan diğer tüm tedaviler başarısız olmuştu. Leicester’da yaşayan Alyssa’ya geçen yıl mayıs ayında T hücreli akut lenfoblastik lösemi teşhisi kondu. Great Ormond Street Hastanesi’ndeki bir grup doktor, ‘canlı bir ilaç’ olarak nitelendirilen ve 6 yıl önce geliştirilen ‘temel düzenleme’ adlı biyolojik mühendislik terapisini Alyssa’da uygulamaya karar verdi.

6 AYDA İYİLEŞTİ

Normal şartlarda T-hücrelerinin vücuttaki tehditleri arayıp yok ederek vücudun muhafızları olması gerekiyor. Ancak Alyssa’nın kanser türü oldukça agresif bir yapıdaydı. Alyssa için T-hücreleri artık tehlike haline gelmiş ve kontrolden çıkmıştı. Doktorlardan ve bilim insanlarından oluşan bir ekip, bu yeni terapiyi Alyssa’nın kanserli T hücrelerini yakalayıp öldürebilen yeni bir T hücresi türü tasarlamak için kullandı. Uzmanlar, bir donörden gelen sağlıklı T-hücreleriyle başlayarak bunları modifiye etme işlemi yaptı. Yaklaşık 6 ay sonra kanser hücrelerinin vücuttan temizlendiği tespit edildi. Ancak tekrar ortaya çıkması ihtimaline karşı Alyssa halen izleniyor.