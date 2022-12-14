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Kâbusun yeni adı Strep A... Resmen çaresiz kaldılar! İngiltere'den enfeksiyonla mücadelede flaş hamle

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#Strep A#İngiltere#Enfeksiyon
Kâbusun yeni adı Strep A... Resmen çaresiz kaldılar İngiltereden enfeksiyonla mücadelede flaş hamle
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 11:40

İngiltere'de bir numaralı gündem Strep A olmaya devam ediyor... 16 çocuğun hayatına mal olan enfeksiyona karşı mücadele son sürat sürerken İngiltere'den flaş bir hamle geldi.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs 6.5 milyondan fazla cana mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya İngiltere'den gelen Haber ile alarma geçmiş durumda.

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Enfeksiyon ülkede 16 çocuğun hayatına mal olurken İngiliz hükümetinden itiraf gibi bir hamle geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, enfeksiyona karşı kullanılan ilaçların tedarik edilmesinde sorunlar yaşandığını her fırsatta yalanlayan hükümet çareyi yasak koymakta buldu.

Sağlık bakanlığı, enfeksiyonun tedavisinde hayati öneme sahip amoksisilin, sefaleksin, Penisilin V ve azitromisin ihracatını yasakladı.

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Grup A streptokok (GAS) veya Strep A, genellikle boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür. Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşabilir.

Söz konusu yasak şirketlerin bu ilaçları stoklamasının da önüne geçiyor.

Kararı olumlu bir gelişme olarak yorumlayan Kraliyet Eczacılık Derneği Başkanı Thorrun Govind şu yorumda bulundu;

'Bu, şirketlerin artık bu ürünleri yurt dışına satamayacakları anlamına geliyor. Eczanelerin karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, bu talimatı görmek olumlu.'

PANDEMİ SONRASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'de 2017-18 yıllarında Strep A enfeksiyonları nedeniyle 10 yaşın altında dört çocuk hayatını kaybetmişti. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmaya başlamasından beri vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşandı.

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STREP A NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Strep A tıbbi olarak 'A grubu streptokok' olarak da bilinen ve boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri.

Pek çok insan bakteriyi farkında olmadan zararsız bir şekilde taşıyabilir. Ancak bu hasta olabilecek diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

Hastalık için şuan bir aşı olmasa da enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

Strep A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.

İnsanlar bu bakteriyi, yakın temas, öksürük ve hapşırma yoluyla alabiliyor.

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Uzmanlar hastalığın önlenmesi için sık sık el yıkanmasını, öksürürken ve hapşırırken ağzın bir mendil ile kapatılmasını öneriyor.

Okullarda yayılımın önlenmesi için çocukların kıyafetleri ve oyuncakları yıkanmalı ve ortak eşya kullanımının önüne geçilmelidir.

 

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#Strep A#İngiltere#Enfeksiyon

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