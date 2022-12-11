Kâbusun yeni adı Strep A... Çocuğunu enfeksiyona kurban veren anne dikkat edilmesi gereken tehlike işaretini açıkladı! Her şey bu semptom ile başladı

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs 6.5 milyondan fazla cana mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya İngiltere'den gelen Haber ile alarma geçmiş durumda.

İngilizler enfeksiyonun yayılması sonrası eczanelere akın ederken 9 yaşındaki kızı Scarlotte'ı Strep A'ya kurban veren anneden uyarı gibi açıklamalar geldi.

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İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan acılı anne dikkat edilmesi gereken tehlike işaretini açıkladı.

İki kızı boğaz ağrısı ve hırıltılı öksürükten şikayet etmeye başlayınca doktora giden Catherine Williams, Scarlotte'ın kız kardeşinin kısa sürede kendisini toparladığını ancak Scarlotte'un sağlık durumunun kötüleşmeye başladığını belirtti.

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'SU İÇERKEN BİLE ACI ÇEKİYORDU'

'Sabah 4'te Scarlotte boğazına bıçak saplanmış gibi hissettiğini söyleyerek beni uyandırdı' diyen İngiliz anne sözlerine şöyle devam etti;

'Elimi alnına koydum, dokunulamayacak kadar sıcaktı. Bir doz daha ateş düşürücü içmeyi başardı. Ama su içerken bile acı çekiyordu.'

Grup A streptokok (GAS) veya Strep A, genellikle boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür. Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşabilir.

Daha sonra kızının göğsünde ve kollarının altında benekli bir kızarıklık fark ettiğini belirten Williams, bu süreçte doktorların kızına yanlış teşhis koyduğunu öne sürdü.

Defalarca doktora gittiğini belirten İngiliz Anne kızına Strep A teşhisinin son ana kadar konulmadığını belirtti.

Acılı anne 'yoğun bakım doktoru solunum cihazına ihtiyacı olduğunu açıkladığında durumun ne kadar vahim olduğunu anladım' dedi.

PANDEMİ SONRASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'de 2017-18 yıllarında Strep A enfeksiyonları nedeniyle 10 yaşın altında dört çocuk hayatını kaybetmişti. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmaya başlamasından beri vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşandı.

STREP A NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Strep A tıbbi olarak 'A grubu streptokok' olarak da bilinen ve boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri.

Pek çok insan bakteriyi farkında olmadan zararsız bir şekilde taşıyabilir. Ancak bu hasta olabilecek diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

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Strep A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.

Hastalık için şuan bir aşı olmasa da enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

İnsanlar bu bakteriyi, yakın temas, öksürük ve hapşırma yoluyla alabiliyor.

Uzmanlar hastalığın önlenmesi için sık sık el yıkanmasını, öksürürken ve hapşırırken ağzın bir mendil ile kapatılmasını öneriyor.

Okullarda yayılımın önlenmesi için çocukların kıyafetleri ve oyuncakları yıkanmalı ve ortak eşya kullanımının önüne geçilmelidir.