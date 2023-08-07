Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha devrede

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlaması ve çatışmanın Karadeniz'e de sıçramasının ardından tansiyon zirve yaptı.

Rusya'dan gelen haber ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

2022'in Şubat ayında başlayan savaşta iki taraf ile de görüşebilen tek lider olan Erdoğan bir kez daha barış için devreye giriyor.

Rus medyasında yer alan habere göre, Erdoğan, Vladimir Putin ile bu ay yapılması planlanan görüşmelerde Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını teklif edecek.

'Erdoğan, Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk teklif etmek istiyor' başlığını atan Ria haberini Türkiye'den bir kaynağa dayandırdı.

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Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi;

'Sayın Erdoğan, savaşta kazanan ve barış sürecinde kaybeden olmayacağı tezini yineleyerek, anlaşmazlığın çözümünde arabuluculuk teklif edecek.'

'Ankara, ateşkesten ve müzakerelerin başlamasından yana' diyen Ria, Türk yetkilinin Erdoğan'ın bölgeye barış getirmek için her şeyi yaptığını belirttiğinin de altını çizdi.

PUTİN'DEN 'BARIŞ' MESAJI

Aynı kaynak Erdoğan'ın iki lider ile samimi güvene dayalı ilişkiye sahip tek lider olarak öne çıktığının altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde St. Petersburg'da Afrika zirvesine ev sahipliği yapan Putin barış anlaşması için net ifadeler kullanmıştı.

Putin, Afrikalı liderlere Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik barış önerilerine saygı duyduğunu ve dikkatle incelediğini söylemişti.

İŞTE RUSYA'NIN 2 ŞARTI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus devlet televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Rus bakan, müzakerelerin başarılı olması için Batı'nın kabul etmesi gereken 2 şartı açıklamış, Lavrov, Batı'nın Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alması gerektiğini söylemişti.

Lavrov, ikinci olarak, Batı'nın Moskova'ya tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bazı ciddi yaklaşımlar önermesi gerektiğinin altını çizmişti.

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Rus bakan, 'Bize bu saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşılırsa, her zaman olduğu gibi biz de öyle yaklaşacağız' ifadesini kullanmıştı.