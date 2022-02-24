Dünyanın konuştuğu adam: Putin

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Sinirli ancak aceleci değil, sert ancak espri anlayışı gelişmiş, sağ gösterip sol vurabiliyor. Suriye’den Libya’ya, Mali’den Ermenistan’a kadar her çatışma sahasında bazen as bazen gölge oyuncu olarak yer alıyor. Özel hayatını bir sır gibi saklıyor. Onu kâh buz pistinde kâh kaslı vücudunu sergilediği orman yürüyüşlerinde basına yansıttığı güçlü yönleriyle tanıyoruz.

Şimdi Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle dünyanın kaderi onun elinde. 2000 yılından bu yana Rusya’yı yöneten Vladimir Putin’in bilinmeyen yönlerini derledik.

FABRİKA İŞÇİSİNİN OĞLU

- 7 Ekim 1952’de, SSCB döneminde adı ‘Leningrad’ olan St. Petersburg kentinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Vladimir Spiridonoviç Putin, 2. Dünya Savaşı sırasında bacaklarında engel oluşan engelli bir fabrika işçisiydi. Bir çocuğunu difteriye kurban veren ve savaş sırasında açlık sebebiyle ölümle burun buruna gelen annesi Maria Ivanovna Shelomova, sokakları ve laboratuvar ekipmanlarını temizleyen bir kadındı.

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- Baba tarafından dedesi Spiridon Ivanoviç Putin ise Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin’e, Lenin’in eşi Nadejda Krupskaya’ya ve Stalin’e belli sürelerde aşçılık yapmıştı.

KGB ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

- Sovyetler Birliği döneminde bir devlet politikası olan paylaşımlı ev kullanımı sebebiyle, tuvaleti, sıcak suyu ve banyosu olmayan ufak bir odada büyüdü. Haşarı bir öğrenciydi. Okulda en sevdiği dersler tarih ve Almanca’ydı. Altıncı sınıfta bir öğretmenin desteğiyle burs almayı başaran Vladimir Putin’in notları bir anda yükseldi.

HEM HUKUK HEM EKONOMİ

- Yaramaz öğrencilik dönemini geride bırakarak Leningrad Devlet Üniversitesi’nde hukuk okudu. Yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı. Ardından 1975 yılında çocukluktan beri hayalini kurduğu Sovyetler Birliği gizli istihbarat servisi KGB’ye katıldı. 6 yılı Doğu Almanya’nın Dresden kentinde olmak üzere 15 yıl KGB’de görev yaptı.

PERDE ARKASINDAKİ 10 YIL

- Berlin Duvarı’nın yıkılmasından (1989) 10 yıl sonra devlet başkanı seçildi. Ancak göreve geldiği 1999 yılına kadar ön plana çıkmayan bir isimdi. 1998 ve 1999 yılları arasında Boris Yeltsin hükümetinde görev aldı.

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YELSTİN BAŞKAN İLAN ETTİ

- Önce güvenlikten sorumlu bakan, daha sonra başbakanlık görevlerinde bulundu. Başbakan olduktan 5 ay sonra Boris Yeltsin, Vladimir Putin’i yeni Rusya Devlet Başkanı ilan etti. 2000-2008 yılları arasında Başkanlık, 2008-2012 yılları arasında tekrar başbakanlık görevi yaptı. 2012 yılında yüzde 63 oyla tekrar başkanlık görevine seçilen Putin’in mevcut görev süresi 2024’te sona eriyor. Ancak kendisine iki dönem daha seçilme olanağı tanıyan anayasa değişikliği ile 2036 yılına kadar görevde kalabilir.

GÜNE SPORLA BAŞLIYOR

- Erken kalkan liderlerden değil, geç uyanıyor. Güneş iyice yükseldiğinde sade bir kahvaltı yapıyor. Keyfi yerindeyse bıldırcın yumurtası yemeyi seviyor.

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- Kahvaltıdan sonra ilk işi spor. Yakınlarının anlattığına göre, Rusya’nın gidişatını en çok yüzerken düşünüyor. Havuzdan çıkınca soluğu spor salonunda alıyor. Hobisi ise kardiyodan çok ağırlık çalışmak.

- Judoda siyah kuşak sahibi. Bu sporun oto kontrolü, anda kalmayı, rakibinin artılarını ve eksilerini görmeye yarayan bir felsefe olduğunu düşünüyor.

- Sevdiği bir diğer spor da buz hokeyi. Kendisine yakın isimlerle birkaç haftada bir özel buz hokeyi maçları organize ediliyor. Bu maçlara davet edilmek ise Rusya’da itibarlı bir olay.

CEP TELEFONU KULLANMIYOR

- Cep telefonu kullanmıyor. İnterneti kullanmaktan kaçınıyor. Gündeme dair bilgiler, istihbarat tarafından dosyalar halinde veriliyor.

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- Öğleden sonra danışmanlar masasının etrafına toplanıp bilgilendiriyor. Toplantı sırasında ileri teknoloji değil, Sovyet döneminden miras sabit telefonlar ve büyük kırmızı dosyalar kullanılıyor.

- Putin’in her gün vakit ayırdığı üç önemli dosya bulunuyor. Birincisi yerel istihbaratın (FSB) hazırladığı içişleri dosyası. İkinci dosya dış istihbarat (SVR) kaynaklı. Sonuncusu Putin’in yakın koruma ağı tarafından hazırlanan ve bazı kişilerle ilgili bilgilerin yer aldığı sanılan dosya.

EN BÜYÜK KORKUSU

- Putin, yabancı bir ülkeyi ziyaret ettiğinde, bir otelde yaklaşık 200 oda tutuluyor ve o otel neredeyse Kremlin’e dönüştürülüyor. İstihbarat servisi, gerekli kontrolleri bir ay öncesinden yapıyor. Çarşaflar ve banyo takımları Rusya’dan özel ve yine mühürlü bir şekilde getirilen ürünlerle değiştiriliyor. Odaya sadece bizzat devlet başkanı girebiliyor.

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- Ziyaretler esnasında Putin, maiyetinde sadece Rus aşçılar değil, garsonlar ve temizlik görevlileri de bulunduruyor. En büyük korkusu zehirlenmek. Kimse bu yüzden Putin’e bilgisi dışında yemek sunamıyor.

- Aslen St. Petersburglu olan Putin, başkent Moskova’nın trafiğinden hoşlanmıyor. Kremlin Sarayı dışında, şehrin batısındaki daimi rezidansı Novo-Ogaryovo’da sık sık vakit geçiriyor ve ülkeyi genellikle buradan yönetiyor.

AŞK HAYATI

- Eski bir hostes olan Lyudmila Putina ile olan 30 yıllık evliliği, 2013’te bilinmeyen bir nedenle bitti.

- Lyudmila Putina ile evliliğinden Yekaterina (36) ve Mariya (37) adında iki kızı bulunuyor.

- 31 yaş küçük Rus cimnastikçi Alina Kabayeva ile uzun yıllardır birlikte olduğu iddia ediliyor. Şu an 38 yaşında olan Kabayeva’nın, bir süre önce ikiz bebek dünyaya getirdiği basına yansımıştı.

- İkili ilişkilerde denge ve diplomasiyi sembolize eden Terazi burcu.

- Rus Ortodoks kilisesine mensup bir Hıristiyan.