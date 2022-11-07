Dünyanın gündemine bomba gibi düştü... Wall Street Journal çok gizli görüşmeyi deşifre etti

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın topraklarını geri almak için taarruzu sürerken ABD basınından gündeme adeta bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Wall Street Journal (WSJ) çok gizli görüşmeyi deşifre etti. Haber kısa sürede dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu.

Gazete Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ve mevkidaşı Nikolai Potrushev ile görüştüğünü yazdı.

Söz konusu haber adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırıldı.

Enerji tesislerine saldırı sonrası Kiev elektriksiz kaldı. Bir müzisyen kent halkına moral vermek için sokakta piyano çalıyor... (Fotoğraf: AP)

Haberin Devamı

NÜKLEER KÂBUSU ÖNLEMEK İÇİN YAPILDI

WSJ, görüşmenin Ukrayna'da nükleer silah kullanımına karşı uyarı ve devam eden çatışmaların tırmanma riskini azaltmak için yapıldığının altını çizdi.

Sullivan'ın Rus yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer Beyaz Saray'ın bu görüşmelerden umutlu olmadığını belirtti.

Aynı kaynaklar bu karamsar tabloya rağmen Rusya ile iletişim kanalının oluşturulmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın Ukraynalı askerin Rus tankını tek başına yok ettiği anlar drone kamerasına yansıdı Haberi görüntüle

İŞTE ABD'NİN 'ZELENSKİ' PLANI

Öte yandan ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya ile görüşmesi için baskı uyguladığını yazdı.

Gazete, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, ABD'li yetkililerin talebinin Ukrayna'yı müzakere masasına itmeyi amaçlamadığının altını çizdi.

Söz konusu kaynaklara göre, ABD, artan nükleer savaş korkuları arasında Zelenski'ye Putin ile görüşme yasağını kaldırması ve savaşa son vermesi için baskı yapıyor.