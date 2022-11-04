Ukraynalı askerin Rus tankını tek başına yok ettiği anlar drone kamerasına yansıdı

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Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nda kullandığı T-80 muhabere tankı ormanlık alanda ilerlerken beklemediği bir saldırı sonucu etkisiz hale geldi.

Ağaçların içerisinde gizlenen Ukraynalı askerin bir anda gizlendiği ağaçların arasından çıkıp tanksavar güdümlü füze ile Rus tankını vurduğu görülüyor.

Twitter’da paylaşılan görüntülerde Ukraynalı askerin tek el atışla Rus tankının kulesine zarar verdiği, tankın bir süre ilerledikten sonra patlamalar eşliğinde yandığı görülüyor.

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Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri 95. Hava Harekat Tugayı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 95. Hava Taarruz Tugayı’na bağlı 1. Hava İndirme Taburundan bir kahraman askerimiz yakın mesafeden Rus tankını yok etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın yaklaşık 74,810 personel, 2 bin 750 tank, 5 bin 580 zırhlı araç, 2 bine yakın topçu birliği ve 514 adet hava aracını kaybettiğini açıkladı.