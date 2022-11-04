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Ukraynalı askerin Rus tankını tek başına yok ettiği anlar drone kamerasına yansıdı

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#UKRAYNA#RUSYA#SAVAŞ
Ukraynalı askerin Rus tankını tek başına yok ettiği anlar drone kamerasına yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 17:17

Ukraynalı askerin tek başına Rus T-80 tankını yok ettiği görüntüler herkesi hayrete düşürdü. Paraşütçü askerin gizlendiği ağaçlar arasından aniden çıkarak tankı etkisiz hale getirdiği görüntüler drone kameralarına yansıdı.

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Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nda kullandığı T-80 muhabere tankı ormanlık alanda ilerlerken beklemediği bir saldırı sonucu etkisiz hale geldi.

Ağaçların içerisinde gizlenen Ukraynalı askerin bir anda gizlendiği ağaçların arasından çıkıp tanksavar güdümlü füze ile Rus tankını vurduğu görülüyor.

Ukraynalı askerin Rus tankını tek başına yok ettiği anlar drone kamerasına yansıdı

Twitter’da paylaşılan görüntülerde Ukraynalı askerin tek el atışla Rus tankının kulesine zarar verdiği, tankın bir süre ilerledikten sonra patlamalar eşliğinde yandığı görülüyor.

Ukraynalı askerin Rus tankını tek başına yok ettiği anlar drone kamerasına yansıdı

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Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri 95. Hava Harekat Tugayı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 95. Hava Taarruz Tugayı’na bağlı 1. Hava İndirme Taburundan bir kahraman askerimiz yakın mesafeden Rus tankını yok etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Ukraynalı askerin Rus tankını tek başına yok ettiği anlar drone kamerasına yansıdı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın yaklaşık 74,810 personel, 2 bin 750 tank, 5 bin 580 zırhlı araç, 2 bine yakın topçu birliği ve 514 adet hava aracını kaybettiğini açıkladı.

 

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#UKRAYNA#RUSYA#SAVAŞ

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