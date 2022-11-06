Ukrayna savaşında son durum: Washington Post'tan flaş Zelenski iddiası... Rusya kilit kente girdi

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın topraklarını geri almak için taarruzu sürerken ABD basınından gündeme adeta bomba gibi düşen bir iddia geldi.

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya ile görüşmesi için baskı uyguladığını yazdı.

Gazete, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, ABD'li yetkililerin talebinin Ukrayna'yı müzakere masasına itmeyi amaçlamadığının altını çizdi.

Söz konusu kaynaklara göre, ABD, artan nükleer savaş korkuları arasında Zelenski'ye Putin ile görüşme yasağını kaldırması ve savaşa son vermesi için baskı yapıyor.

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Bu haberin yankıları sürerken Rusya'dan savaş ile ilgili flaş bir duyur geldi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Rusya Donetsk Oblastı'ndaki stratejik Bakhmut kentine girdiğini açıkladı.

Bölgede yoğun çatışmaların yaşandığı da gelen bilgiler arasında. İki taraftan çelişkili açıklamalar gelmeye ise devam ediyor.

TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

Zelenski, Rus güçlerine karşı başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

Ukrayna ordusu bir yandan bu hedef için çatışırken bir yandan da doğu bölgelerinde siper savaşı veriyor.