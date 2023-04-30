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Dünyanın gözü Türkiye'de... İngilizler Almanya'nın kararını böyle duyurdu: Seçmen katılımını engelliyorlar!

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#Seçim#Türkiye#Dünya
Dünyanın gözü Türkiyede... İngilizler Almanyanın kararını böyle duyurdu: Seçmen katılımını engelliyorlar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 13:52

Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Seçim için geri sayım sürerken İngiltere'den dikkat çeken bir iddia geldi. Almanya'nın imza attığı kararı mercek altına alan İngiliz haber platformu Berlin'i seçime katılımı engellemek ile suçladı.

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye'yi mercek altına alan Middle East Eye (MEE) Almanya'nın imza attığı seçim kararı ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Yurtdışında oy kullanma işlemi devam ederken yurtdışında yaşayan en çok Türk vatandaşına ev sahipliği yapan Almanya'nın kararı ülkede oy kullanma işlemini zora soktu.

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Almanya, bazı bölgelerde sandık kurulmasına izin vermedi. Bu duruma dikkat çeken İngiltere merkezli MEE şu değerlendirmede bulundu;

'Berlin, Ankara'nın 10'a kadar daha fazla sandık kurulması yönündeki talebini reddederek, seçmen katılımını engelliyor'

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Uluslararası Demokratlar Birliği sözcüsü Fatih Zingal'ın kararı halkın demokratik haklarını sabotaj girişimi olarak nitelendirdiğinin altını çizen MEE haberinde AK Parti milletvekili adayı Oğuz Üçüncü'nün şu sözlerine yer verdi;

'Bu karar oylama sürecini karmaşıklaştırıyor ve Türk vatandaşlarını daha uzun yolculukları ve bekleme sürelerini dikkate almaya zorluyor.'

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Alman Spiegel ise 'Biz canımızdan vazgeçeriz – Erdoğan asla!' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Almanya'nın her yerinde her kesimden kadın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için davul çalıyor. Türk devlet başkanına bir baba gibi tapıyorlar' denildi.

'GURBETÇİLERİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ OLABİLİR'

'Avrupa'daki Türk seçmenler Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir rol oynayabilir?' başlığı ile okurlarının karşısını çıkan Euronews yurtdışında yaşayan Türklerin seçimin kaderini belirleyebileceğini yazmıştı.

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Anketlerin iki adayı neredeyse başa baş gösterdiğini yazan Euronews, söz konusu anketlerin ağırlıklı olarak Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bulunan Türk seçmenlerin olası niyetlerini hesaba katmadığına dikkat çekmiş ve şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Türk vatandaşları, 14 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Seçmenlerin tahmini yüzde 5,3'ünün yurt dışında oy kullanmak için kayıtlı olması nedeniyle, görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sıkı yarışın sonucunun belirlenmesinde Türk gurbetçilerin rolü çok önemli olabilir.'

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Lüksenburg merkezli RTL Today 'Erdoğan iktidarı hakkında bir referanduma dönüşen çok önemli bir seçim öncesindeki son iki haftalık döneme giriyor' değerlendirmesinde bulundu.

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Alman Tagesschau 'Erdoğan sahnede' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Erdoğan'ın TEKNOFEST'e katıldığını belirten Tagesschau, 'Türk lidere 'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdelhamid Dbeibah eşlik etti' dedi.

seçim vaatlerini mercek altına alan Al Monitor haberinde 'Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerinin galibi için ekonomik programların gözden geçirilmesi ve ek bütçe kaçınılmaz görünüyor' iddiasına yer verdi.

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#Seçim#Türkiye#Dünya

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