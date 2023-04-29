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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye dünya çapında söz sahibi oldu

Güncelleme Tarihi:

#İlham Aliyev#Teknofest#Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 12:58

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği TEKNOFEST'E katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'nin son 20 yılda şerefli bir yol kat ettiğini ve dünya çapında söz sahibi olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaret etti. İki lider ve eşleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı TOGG aracı ile alana geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin kat ettiği ilerlemeye dikkat çekti.

İlham Aliyev'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş ülkelerdir. Aynı zamanda 2 yıl önce Şuşa beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Karabağ'ın tacı olan Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan halkının aziz şehridir. Şuşa'nun azad edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Türkiye, onun Cumhurbaşkanı, kardeş Türk halkı daima bizim yanımızda oldu.

1 yıl önce TEKNOFEST festivali Bakü'de geçirilmişti. Aziz kardeşimle iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Türkiye ve Azerbaycan hep aynı yerdedir

TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA SÖZ SAHİBİ OLDU

Türkiye son 20 yıl içinde büyük ve şerefli bir yol kat etti. Türkiye dünya çapında söz sahibi oldu. Sayın Cumhurbaşkanının liderliği ile Türkiye bölgede barışın istikrarın güvenliğin garantörü olmuştur.

Türkiye, büyük Türk dünyasının birleşmesinde de çok büyük rol oynuyor. Türk dünyasının büyük coğrafyası var. Büyük potansiyeli var. Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı, tarihi hizmetleri var.

Türkiye Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma ve siyasi merkezidir. Türkiye'nin duruşu hem Türkiye hem de müttefiklerini güçlendiriyor. Türk ordusu dünya çapında en önde olan ordulardandır. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün tüm dünya tarafından kabul ediliyor. Hem Türkiye'yi hem de bizi güçlendiriyor ve bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir.

AZERBAYCAN'A BAYRAKTAR MERKEZİ

Sayın Selçuk bey Bakü'de KIZILELMA'nın bir maketini bana hediye etti. Azerbaycan'da Bayraktar merkezi yapmaya karar verdik. Ümit ediyorum ki Kızıl Elma yakın gelecekte Azerbaycan semalarında olacaktır.

KIZILELMA göklerde, TGC Anadolu denizde, Altay ve TOGG yollarda. Bugünkü Türkiye budur. Türkiye ve Azerbaycan bir millet iki devlettir. Biz bugün bunun ispatıyız. Bu sene üçüncü kez kardeş ülkeye seyahat ediyorum. Aziz kardeşim sıra sizde. Bütün Azerbaycan halkı sizi bekliyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye dünya çapında söz sahibi oldu

ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E TEŞEKKÜR

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Aliyev konuşmasını bitirdikten sonra sahneye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- TEKNOFEST'in bu sene başka bir güzel olduğunu vurgulayarak Aliyev ve Libya Başbakanına teşekkür etti.

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Erdoğan açıklamasında, "İlham Bey Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. Kurtarma ekipleri ilk andan itibaren bizimle oldu. İlham kardeşim Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut sözü verdi." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'a yapılacak konutların temel atma törenine yapılan canlı bağlantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e Anı Pulu Hediye takdimi yaptı. 

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev TEKNOFESTte...Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST'te... Haberi görüntüle
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#İlham Aliyev#Teknofest#Erdoğan

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