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Milli Muharip uçakta kritik gün… TUSAŞ Genel Müdürü CNN TÜRK'te: Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini duyuracak

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#TEKNOFEST#İstanbul#Teknoloji
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 11:17

Geçtiğimiz gün ilk uçuşunu yapan eğitim ve hafif taaruz uçağı Hürjet, ilk uçuşa hazırlanan Milli Muharip Uçak, Gökbey, Atak-2 helikopterleri ve çılgın SİHA olarak adlandırılan ANKA-3 Türkiye'nin gökyüzündeki gururları ilgili TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

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TEKNOFEST 2023 heyecanını yaşamak isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde yerli üretim savaş uçağı olan Kızılelma ve insansız hava aracı Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü. Etkinlikte vatandaşlar ve çocuklar yerli üretim Kızılelma’yla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Milli Muharip uçakta kritik gün… TUSAŞ Genel Müdürü CNN TÜRKte: Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini duyuracak

İlk uçuşunu yapan eğitim ve hafif taaruz uçağı Hürjet, ilk uçuşa hazırlanan Milli Muharip Uçak(MMU) Gökbey, Atak-2 helikopterleri ve ANKA-3. Bu 5 ürün TUSAŞ mühendisleri tarafından yapıldı. Testleri ise sürüyor. Teknofest'te de sergilenen bu hava araçlarına dair çok özel bilgiler veren TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ile Teknofest'te bir araya geldi. Kotil, Türkiye'nin gökyüzündeki gururları ilgili açıklamalarda bulundu.

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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu çok güzel bir uçuş oldu. HÜRJET’imiz uçtu. İlk uçuşunda kalkıştan sonra genelde uçaklar problem yaşar. Bu uçağımız F-16'dan daha iyi bir kalkış yaptı, düz bir çizgi ile yukarı çıktı, seyahatlerini gerçekleştirip pistte önemli bir şekilde indi. Bu uçak tümüyle yerli bir tasarım, mühendisler Türk mühendisleri. Çok genç arkadaşlar var bizde bu uçağı tasarladılar, 30 yaşın altında mühendis ve yaş ortalamamız bizim. İlk uçuşta 10 numara tuttu.
İlk uçuşun bu kadar kaliteli olması, ilk uçuşta da isabet alması üzerine ilgileri çekti. Uçağın başka özelliği var. Bir Boeing ABD’de yapıyor, ikinci uçak Güney Kore’de T-50 diye yapıyorlar, bu üçüncüsü.

‘TÜRKLER YAPAMAZ ALGISINI KIRDI’

Üç uçaktan birini yaptık, Türkiye yapınca en iyisini yapar. Bu uçağın başarılı uçması bizde bir algıyı kırdı. Türkler yapamaz. Bu 2018’de başladı 2025’te teslimatı yapılıyor rakiplerine göre 5 yıl önden gidiyor. Boeing’in projesi bizden önce başladı, 2025’te teslim edeceğiz, Boeing daha teslim etmedi. HÜRJET dünyada ses getirdi.

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Türkiye yapamaz algısını kırdı. HÜRJET hava kuvvetlerinin ihtiyacını giderek. Yurtdışı ihalelerde de varız. Hafif saldırı uçağı olacağı için de küçük bir F-16. Malezya’da ihaledeyiz.

Ayda iki tane yılda 24 tane yapacağız. Türkiye gençleri devreye alarak devrim yaptı. Bunların uçması, biz bu işi becerdik demek oluyor. Dünyaya TUSAŞ isterse yapar mesajı oldu. Bunları seri yaparak ülkemize para getirmek istiyoruz.

Gökbey’in satışında sıfır engel var. GÖKBEY’in motoru yerli oldu. Yerli motor eklenen 3 GÖKBEY jandarmaya verilecek. HÜRJET’tin motoru yerli değil gerisi yerli. Oranı yüzde 80’e çekmiş bulunmaktayız.
İnsansız bir helikopter yapıyoruz. ANKA-3’ümüz görünmez bir uçak. 1.5 tonun üzerinde patlayıcı taşıyor.

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‘MİLLİ MUHARİP UÇAĞA CUMHURBAŞKANI İSİM VERECEK’

MMU Türkiye’nin stratjik uçağı, 5. nesil bir savaş uçağı. ABD, Rusya, Çin yapabiliyordu sonra biz yaptık. Fransızlar, Almanlar da çalışıyor. 2028’de 20 uçağı hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. ANKA-3’ümüz Milli Muharip Uçakla birleştiği zaman 6. nesil savaş uçağı oluyor. Tek bir uçak etrafta birçok insansız uçak, artık düşmanlar korksun.

1 Mayıs’ta hayatımızın töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanımız geliyor. Bütün ürünlerimizle gösteri yapacağız. Cumhurbaşkanımızın Milli Muharip Uçağa isim vermesini bekliyoruz. Milli Muharip bir kod adıdır. ATAK-2 kod adıdır. Milli Muharip’e isim bekliyoruz. Büyük bir katılım olacak. Yapamazsın, yapamazsın bitti, yaptık. Genç mühendisler yaptı. Bundan sonra seri üretiyoruz ve ülkemize para getiriyoruz.

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#TEKNOFEST#İstanbul#Teknoloji

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