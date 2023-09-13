Dünyanın en ölümcül yemeği: Bir lokması bile kansere neden oluyor! Her yıl 20 bin can alıyor...

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Suşi'den tatlı ve ekşi soslu tavuğa kadar Asya mutfağı son dönemlerde dünya çapında popüler hale geldi. Ancak uzmanlar Taylan'a ait bir yemeğin ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

ÇİĞ BALIK İLE HAZIRLANIYOR

Koi pla olarak bilinen bu yemek kıyılmış çiğ balığın çeşitli otlar, baharatlar ve limon suyu karıştırılması ile hazırlanıyor

Yemek ülkenin en yoksul bölgelerinden biri olan Isaan'da ve Khon Kaen eyaletinde oldukça popüler.

TEK BİR LOKMASI BİLE KANSER YAPABİLİR







Ancak uzmanlar yemeğin büyük bir risk taşıdığını hatta yemekten alınan tek bir lokmanın bile karaciğer kanserine neden olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

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Yemeğin bu kadar ölümcül olmasının nedeni aslında çiğ balık olması değil, Tayland'ın Mekong bölgesindeki tatlı su balıklarına özgü bir parazit.

HER YIL 20 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, Isaan bölgesi bu gıdanın çok fazla tüketilmesi nedeni ile dünyada kolanjiokarsinom karaciğer tümörünün ve safra kanalı kanserinin en çok görüldüğü yer.

Kanserojen yemeğin Tayland'da her yıl 20.000 kişinin ölümüne neden olduğu düşünülüyor.

"AĞAÇTAN DÜŞEN YAPRAKLAR GİBİ SESSİZCE ÖLÜYORLAR"

Taylandlı bir doktor, anne babasının karaciğer kanserinden ölmesinin ardından insanları ölümcül yemek konusunda uyarıyor.

AFP haber ajansına konuşan Karaciğer cerrahı Narong Khuntikeo söz konusu yemeğin bölge için çok büyük bir sağlık riski olduğunu belirterek, "Kimse hastalığın nedenini bilmiyor. Ağaçtan düşen yapraklar gibi sessizce ölüyorlar" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 80'İNDE GÖRÜLDÜ

Khuntikeo ve ekibi son dört yıldır Isaan bölgesinde yaşayan insanlardan alınan örnekleri inceliyor. Yapılan USG taramaları ve idrar testleri bazı bölge sakinlerinin yaklaşık %80'inin ölümcül paraziti yuttuğunu ortaya koydu.

Okullarda çocuklara çiğ gıdanın olası tehlikeleri ile ilgili bilgi verildiğini ancak eski nesilleri bu yemekten vazgeçirmenin kolay olmadığını anlatan doktor Khuntikeo, "Çiğ balık pişirildiği zaman parazit ölüyor ancak insanlar bunun yemeğin tadını bozduğunu söylüyor" dedi.



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'Sessiz katil' olarak bilinen karaciğer kanseri, tedavi edilmediği takdirde en düşük hayatta kalma oranlarından birine sahip.