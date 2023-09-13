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İşte uykuda yaşanan düşme hissinin gerçek nedeni...

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#Hipnagojik Sarsınttı#Uykuda Düşme Hissi#Uyku
İşte uykuda yaşanan düşme hissinin gerçek nedeni...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 15:19

ABD'li bir doktor insanların tam uykuya daldıkları sırada düşme hissine benzer bir sarsıntı hissedip sıçrayarak uyanmalarının gerçek sebebini açıkladı.

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ABD'nin Maryland eyaletinde akut ve kronik ağrılar üzerinde çalışan doktor Kunal Sood, kendisine binlerce kişinin sorduğu sorunun cevabını sosyal medya üzerinden yanıtladı.

BAZI İNSANLARDA HALÜSİNASYON EŞLİK EDEBİLİYOR

Bizlerin uykuda düşme hissi olarak tanımladığımız 'hipnagojik sarsıntı' 'uyku başlangıcı' olarak da biliniyor. Her yaşta insanın yaşadığı bu durum tamamen normal sayılıyor. Bazı bireylerde düşme hissine halüsinasyonlar eşlik edebiliyor.

İşte uykuda yaşanan düşme hissinin gerçek nedeni...

BEYİN DÜŞTÜĞÜMÜZÜ SANIP KASLARA SİNYAL GÖNDERİYOR

Dr. Sood'a göre uykuda düşme hissinin nedeni tamamen beynin vücudun durumu ile ilgili kafa karışıklığı yaşaması.

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Uykuya geçtiğimizde kaslarımızın gevşemesini ve kalp atış hızımızın yavaşlamasını 'düşme işareti' olarak yorumlayan beyin bunun önüne geçebilmek için kaslarımıza sinyal gönderiyor bu da 'hipnagojik sarsıntı'lara yol açıyor.

Diğer bilim insanları da uykuda düşme hissinin beynin vücut durumunu yanlış yorumlamasından kaynaklandığını belirtiyor. Araştırmalara göre hala uyanık olduğunuzu düşünen beyniniz kaslarınızın hareket etmediğini fark ettiğinde onları yeniden uyarmak için sinyaller gönderiyor.

İşte uykuda yaşanan düşme hissinin gerçek nedeni...

ANKSİYETE, NİKOTİN,KAFEİN TETİKLEYEBİLİR

'Hipnagojik sarsıntı'lar tipik olarak uykuda birinci aşamadan ikinci aşamaya geçişte uyandırma eğilimindedir.

Anksiyete, uykusuzluk gibi sorunlar ve kafein ya da nikotin gibi uyarıcılar alıyorsanız bu tür durumların ortaya çıkma olasılığını artırıyor.

Ürkütücü olsalar da, hipnagojik sarsıntılar tamamen zararsızdır. Nadiren bazı nörolojik rahatsızlıkların belirtisi olabilirler.

Dr. Sood'un sosyal medyadaki paylaşımı sonrası birçok kişi ona teşekkür etti ve kendi deneyimlerini paylaştılar.

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#Hipnagojik Sarsınttı#Uykuda Düşme Hissi#Uyku

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