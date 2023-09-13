×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Bu bir dönüm noktası: Uzaylı cesetleri parlamentoda sergilendi! 3 parmakları var, kemikleri hafif, dişleri yok...

Güncelleme Tarihi:

#Meksika#Uzaylı#Parlamento
Bu bir dönüm noktası: Uzaylı cesetleri parlamentoda sergilendi 3 parmakları var, kemikleri hafif, dişleri yok...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 13:33

'İnsan olmayan' canlılara ait olduğu öne sürülen bin yıllık fosiller Meksika parlamentosunda sergilendi. Araştırmacılar yeminli beyanlarında söz konusu kalıntıların başka bir türe ait olduğunu öne sürdü.

Haberin Devamı

Yıllardır 'uzaylı fenomenleriyle' ilgili araştırmalara liderlik eden Jaime Maussan, Meksika parlamentosunda 'insan olmadığı' öne sürülen iki cansız bedeninin kalıntılarını sergiledi ve cesetlerin dünya dışı canlılara ait 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntılar olduğunu iddia etti.

Bu bir dönüm noktası: Uzaylı cesetleri parlamentoda sergilendi 3 parmakları var, kemikleri hafif, dişleri yok...


"DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE BİR OLAY" GENETİK YAPILARI YÜZDE 30 FARKLI

Meksika parlamentosundaki anlar Batı medyasında 'dönüm noktası niteliğinde bir olay' olarak yorumlandı ve dünya gündemine ilk sıralardan giriş yaptı.

Haberin Devamı

Araştırmacılar, Peru'nun Cusco kentindeki bir madenden çıkarılan cesetlerin genetik yapısının insanlarınkinden yüzde 30 farklı olduğunu belirterek kalıntıların başka bir türe ait olduğunu öne sürüyor.

KALINTILAR BİN YILDAN DAHA ESKİ! 'UZAYLI OLUP OLMADIKLARINI BİLMİYORUZ AMA...'

Kaltıntıları inceleyen Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) üç parmaklı el ve ayaklara sahip, dişsiz cesetlerin 1.000 yıldan daha eski olduğunu ortaya çıkardı.

Maussan parlamentodaki yeminli ifadesine "Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, ve bu gerçeği kabul etmeliyiz" sözleri ile başladı ve şöyle devam etti;

"Bu örnekler evrimimizin bir parçası değil. Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar da değil, madenlerde bulunmuş fosilleşmiş kalıntılar. uzaylı olup olmadıklarını bilmiyoruz ama zekiydiler ve bizimle birlikte yaşadılar. "

Bu bir dönüm noktası: Uzaylı cesetleri parlamentoda sergilendi 3 parmakları var, kemikleri hafif, dişleri yok...

YEMİN ETMELERİ İSTENDİ

Salı günü gerçekleştirilen oturuma aralarında Harvard astrofizik profesörü Avi Loeb ve ABD donanmasının emekli direktörü Ryan Graves'in de yer aldığı çok sayıda ABD'li ve Meksikalı yetkili katıldı. Oturumda tanımlanamayan hava olayları ile ilgili sunumlar yapıldı, çekilen askeri görüntüler yayınlandı.

Haberin Devamı

Salonda hazır bulunan herkesten ayağa kalkarak yaptıkları açıklamaların doğru olduğuna dair yemin etmeleri istendi.

Bu bir dönüm noktası: Uzaylı cesetleri parlamentoda sergilendi 3 parmakları var, kemikleri hafif, dişleri yok...

HAFİF KEMİKLERE SAHİPLER, DİŞLERİ YOK

Kongrede gösterilen cesetler kabaca insansı bir şekle sahipti. Sunum yapan araştırmacılar kalıntıların hafif kemiklere sahip olduğunu ve dişlerinin bulunmadığını vurguladı. 

Gözden KaçmasınSır gibi saklanan malikane Olivye: Silahlı dalgıçlar devriye geziyor, çamaşır makinesinin bile özel operatörü varSır gibi saklanan malikane Olivye: Silahlı dalgıçlar devriye geziyor, çamaşır makinesinin bile özel operatörü varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meksika#Uzaylı#Parlamento

BAKMADAN GEÇME!