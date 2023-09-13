Bu bir dönüm noktası: Uzaylı cesetleri parlamentoda sergilendi! 3 parmakları var, kemikleri hafif, dişleri yok...

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Yıllardır 'uzaylı fenomenleriyle' ilgili araştırmalara liderlik eden Jaime Maussan, Meksika parlamentosunda 'insan olmadığı' öne sürülen iki cansız bedeninin kalıntılarını sergiledi ve cesetlerin dünya dışı canlılara ait 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntılar olduğunu iddia etti.



Meksika parlamentosundaki anlar Batı medyasında 'dönüm noktası niteliğinde bir olay' olarak yorumlandı ve dünya gündemine ilk sıralardan giriş yaptı.





Mexico’s Gov. Is Releasing Alien In 4k 👽🇲🇽 pic.twitter.com/aJNwdxrmhH — Gogeta (@GogetaTV_) September 13, 2023

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Araştırmacılar, Peru'nun Cusco kentindeki bir madenden çıkarılan cesetlerin genetik yapısının insanlarınkinden yüzde 30 farklı olduğunu belirterek kalıntıların başka bir türe ait olduğunu öne sürüyor.

KALINTILAR BİN YILDAN DAHA ESKİ! 'UZAYLI OLUP OLMADIKLARINI BİLMİYORUZ AMA...'

Kaltıntıları inceleyen Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) üç parmaklı el ve ayaklara sahip, dişsiz cesetlerin 1.000 yıldan daha eski olduğunu ortaya çıkardı.

Maussan parlamentodaki yeminli ifadesine "Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, ve bu gerçeği kabul etmeliyiz" sözleri ile başladı ve şöyle devam etti;

"Bu örnekler evrimimizin bir parçası değil. Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar da değil, madenlerde bulunmuş fosilleşmiş kalıntılar. uzaylı olup olmadıklarını bilmiyoruz ama zekiydiler ve bizimle birlikte yaşadılar. "



YEMİN ETMELERİ İSTENDİ

Salı günü gerçekleştirilen oturuma aralarında Harvard astrofizik profesörü Avi Loeb ve ABD donanmasının emekli direktörü Ryan Graves'in de yer aldığı çok sayıda ABD'li ve Meksikalı yetkili katıldı. Oturumda tanımlanamayan hava olayları ile ilgili sunumlar yapıldı, çekilen askeri görüntüler yayınlandı.

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Salonda hazır bulunan herkesten ayağa kalkarak yaptıkları açıklamaların doğru olduğuna dair yemin etmeleri istendi.



Kongrede gösterilen cesetler kabaca insansı bir şekle sahipti. Sunum yapan araştırmacılar kalıntıların hafif kemiklere sahip olduğunu ve dişlerinin bulunmadığını vurguladı.