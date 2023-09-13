Sır gibi saklanan malikane Olivye: Silahlı dalgıçlar devriye geziyor, çamaşır makinesinin bile özel operatörü var

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Rusya'dan kaçan ve şu anda Ekvator'da yaşayan Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in eski koruma görevlilerinden biri TV Rain'e verdiği röportajda Rus liderin özel hayatına ilişkin dikkat çeken detayları açıkladı.

KORUMALARINA BİLE GÜVENMİYOR

2014 yılında Putin'in Kırım'daki özel konutlarından birinde görev yapan Vitaly Brizhaty, Putin'in kendi korumalarına bile güvenmediğini, bu nedenle de nerede kalacağı konusunda sürekli yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi.

"İnsanlara Putin'in özel konutta dinlendiği söylenirdi, herkes onu korumak için seferber olurdu ancak o alakasız bir yerde ortaya çıkardı"







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FANTASTİK BİR YER

Putin'in milyonlarca dolar değerindeki özel malikaneleri ile ilgili çok şey yazılıp çizildi ancak Olivye malikanesi gizemli kalmayı başardı.

Araştırmacı gazeteciler Olivye'de mahremiyetin ve lüksün her şeyden önemli olduğunu öne sürüyor...

Putin'in Kırım'daki sarayı Olivye'yi, sürekli taze yiyecek ve çiçeklerle dolu olması gereken lüks bir 'mini şehir' olarak tanımlayan Brizhaty, "Orası fantastik bir yer. İçerde fitness salonları, fıskiyeler, parklar, çay evi ve plaj var." dedi.

7/24 FAALİYETTELER

Olivye, Putin'in sahip olduğundan şüphelenilen sekiz kadar inziva yerinden biri ve çok az kullanılmasına rağmen çalışanlar haftanın yedi günü, günün 24 saati faaliyetteler çünkü Putin'in ne zaman geleceği asla bilinmiyor.

Rusya'nın eski devlet başkanı Dmitry Medvedev ve Rusya Güvenlik Servisi FSB'nin başkanı Alexander Bortnikov'un da yakınlarda yazlıkları var.



Putin için güvenliğin her şeyden önemli olduğunu belirten Brizhaty, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana tesisteki güvenliğin arttırıldığını ve devriye gezen bekçi köpeklerinin sayısının üçe katlandığını iddia etti.

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Sivillerin malikaneye girişinin yasaklandığını ve yerleşkeye giren herkesin cep telefonlarını güvenliğe teslim etmek zorunda olduğunu söyleyen Brizhaty Federal Koruma Servisi'ne bağlı silahlı özel dalgıçların suikastçıları aramak için denizin altında sürekli devriye gezdiğini öne sürdü.



ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİN OPERATÖR VAR

Brizhaty'e göre Olivye'de güvenlik önlemleri o kadar sıkı ki, Putin'in çamaşır makinesinin bile özel bir operatörü var.