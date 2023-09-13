×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Sır gibi saklanan malikane Olivye: Silahlı dalgıçlar devriye geziyor, çamaşır makinesinin bile özel operatörü var

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Putin#Olivye
Sır gibi saklanan malikane Olivye: Silahlı dalgıçlar devriye geziyor, çamaşır makinesinin bile özel operatörü var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 10:46

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kırım'daki özel malikanelerinden birinde görevli olan ve daha sonra iltica eden Vitaly Brizhaty, Rus liderin sır gibi saklanan Olivye malikanesi ile ilgili dikkat çeken detaylar paylaştı.

Haberin Devamı

Rusya'dan kaçan ve şu anda Ekvator'da yaşayan Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in eski koruma görevlilerinden biri TV Rain'e verdiği röportajda Rus liderin özel hayatına ilişkin dikkat çeken detayları açıkladı.

KORUMALARINA BİLE GÜVENMİYOR

2014 yılında Putin'in Kırım'daki özel konutlarından birinde görev yapan Vitaly Brizhaty, Putin'in kendi korumalarına bile güvenmediğini, bu nedenle de nerede kalacağı konusunda sürekli yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi.

"İnsanlara Putin'in özel konutta dinlendiği söylenirdi, herkes onu korumak için seferber olurdu ancak o alakasız bir yerde ortaya çıkardı"

Sır gibi saklanan malikane Olivye: Silahlı dalgıçlar devriye geziyor, çamaşır makinesinin bile özel operatörü var


Haberin Devamı

FANTASTİK BİR YER

Putin'in milyonlarca dolar değerindeki özel malikaneleri ile ilgili çok şey yazılıp çizildi ancak Olivye malikanesi gizemli kalmayı başardı.

Araştırmacı gazeteciler Olivye'de mahremiyetin ve lüksün her şeyden önemli olduğunu öne sürüyor...

Putin'in Kırım'daki sarayı Olivye'yi, sürekli taze yiyecek ve çiçeklerle dolu olması gereken lüks bir 'mini şehir' olarak tanımlayan Brizhaty, "Orası fantastik bir yer. İçerde fitness salonları, fıskiyeler, parklar, çay evi ve plaj var." dedi.

7/24 FAALİYETTELER

Olivye, Putin'in sahip olduğundan şüphelenilen sekiz kadar inziva yerinden biri ve çok az kullanılmasına rağmen çalışanlar haftanın yedi günü, günün 24 saati faaliyetteler çünkü Putin'in ne zaman geleceği asla bilinmiyor.

Rusya'nın eski devlet başkanı Dmitry Medvedev ve Rusya Güvenlik Servisi FSB'nin başkanı Alexander Bortnikov'un da yakınlarda yazlıkları var.

Sır gibi saklanan malikane Olivye: Silahlı dalgıçlar devriye geziyor, çamaşır makinesinin bile özel operatörü var

DALGIÇLAR DENİZDE DEVRİYE GEZİYOR

Putin için güvenliğin her şeyden önemli olduğunu belirten Brizhaty, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana tesisteki güvenliğin arttırıldığını ve devriye gezen bekçi köpeklerinin sayısının üçe katlandığını iddia etti.

Haberin Devamı

Sivillerin malikaneye girişinin yasaklandığını ve yerleşkeye giren herkesin cep telefonlarını güvenliğe teslim etmek zorunda olduğunu söyleyen Brizhaty Federal Koruma Servisi'ne bağlı silahlı özel dalgıçların suikastçıları aramak için denizin altında sürekli devriye gezdiğini öne sürdü.

Sır gibi saklanan malikane Olivye: Silahlı dalgıçlar devriye geziyor, çamaşır makinesinin bile özel operatörü var


ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİN OPERATÖR VAR

Brizhaty'e göre Olivye'de güvenlik önlemleri o kadar sıkı ki, Putin'in çamaşır makinesinin bile özel bir operatörü var.

Gözden KaçmasınDünya nefesini tuttu... Kritik zirve öncesi son uyarı Putinden ilk açıklama geldiDünya nefesini tuttu... Kritik zirve öncesi son uyarı! Putin'den ilk açıklama geldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Putin#Olivye

BAKMADAN GEÇME!