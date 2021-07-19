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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 19.07.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü astronottan Türkiye paylaşımı... 'Uzaydan harika görünüyorsun Türkiye!'

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Dünyaca ünlü astronottan Türkiye paylaşımı... 'Uzaydan harika görünüyorsun Türkiye!'

Tüm dünyanın tanıdığı ABD'li astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş görüntülerini paylaştı. Astronot paylaşımında Atatürk Olimpiyat Stadı'na dikkat çekti, Atatürk'ten bahsetti. Kimbrough, paylaşımını 'Uzaydan harika görünüyorsun Türkiye' sözleriyle yaptı.

ABD'li Astronot Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'u görüntüledi. Astronot, görüntüleri sosyal medyada paylaşırken Atatürk'ün adını andı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda olan Kimbrough, İstanbul Boğazı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nın görüldüğü bir paylaşım yaptı. Amerikalı astronot paylaşımında, "İstanbul uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" ifadelerini kullandı.

Hedefi uzay yolculuğu
Hedefi uzay yolculuğu

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Söz konusu kare yarı finalde rakiplerini eleyerek finale kaldı.

Kimbrough ve Avrupalı meslektaşı Thomas Pesquet, geçtiğimiz ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneş panellerini değiştirmek için 6 saat 45 dakikalık bir uzay yürüyüşü yapmıştı.

Dünyaca ünlü astronottan Türkiye paylaşımı... Uzaydan harika görünüyorsun Türkiye

NASA'NIN TÜRKİYE PAYLAŞIMI RAKİPLERİNİ ELEMİŞTİ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı geride bıraktıktan sonra bu turu da geçti ve finale kaldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlatmıştı. ‘Dünya Turnuvası’ ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Söz konusu kare yarı finalde rakiplerini eleyerek finale kalmıştı.

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