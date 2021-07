Dünyaca ünlü astronottan Türkiye paylaşımı... 'Uzaydan harika görünüyorsun Türkiye!'

ABD'li Astronot Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'u görüntüledi. Astronot, görüntüleri sosyal medyada paylaşırken Atatürk'ün adını andı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda olan Kimbrough, İstanbul Boğazı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nın görüldüğü bir paylaşım yaptı. Amerikalı astronot paylaşımında, "İstanbul uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" ifadelerini kullandı.

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Söz konusu kare yarı finalde rakiplerini eleyerek finale kaldı.

Kimbrough ve Avrupalı meslektaşı Thomas Pesquet, geçtiğimiz ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneş panellerini değiştirmek için 6 saat 45 dakikalık bir uzay yürüyüşü yapmıştı.

Istanbul, Turkey is looking great from space! In the second photo, you can see the Atatürk Olympic Stadium, the largest-capacity stadium in the country. The stadium is named after Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first President of the Republic of Turkey. pic.twitter.com/sd1ynSOeNL