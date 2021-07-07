Hedefi uzay yolculuğu

FOCUS Online’a verdiği demeçte aslında babasının astronot olmak istediğini söyleyen Dilara Ülker, “Babam çeşitli zorluklar nedeniyle hayalini gerçekleştiremeyince kız veya erkek fark etmez ilk çocuğuna kendi hevesini aşılamak istemiş” dedi. Ailesinin ilk çocuğu olarak küçüklüğünden bu yana gök bilimine merak sardığını belirten Dilara Ülker, bunun için Berlin’de astrofizik okuduğunu, şimdilerde ise başvurduğu kozmonotluk eğitimi için gelecek cevabı beklediğini söyledi. Uzay bilimi hakkındaki ilk bilgileri küçük yaşta babasından aldığını belirten Ülker, “Kulağıma ne fısıldadıysa, artık bende tutku haline geldi” diyor. Çevresinden gelen “Kızdan uzay astronot olmaz” laflarına da aldırış etmediğini ifade eden Dilara Ülker, şimdilerde IT’ci olarak çalıştığını, aynı zamanda matematik eğitimi gördüğünü ancak asıl hedefinin astronot olup hem babası hem de kendisinin hayali olan uzay yolculuğuna çıkmak olduğunu vurguluyor.