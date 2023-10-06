Dünya Türkiye'nin operasyonunu konuşuyor! Terör hedefleri teker teker vuruldu... İsrailli gazeteden skandal manşet

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Ankara saldırısının Suriye'de planlandığını ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye'ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerini ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı.

MİT'in operasyonu sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK) terör örgütü PKK/YPG'ya yönelik bir hava harekâtı düzenledi.

Hava harekâtında, terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.

Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Fidan'ın 'üçüncü taraflar uzak durmalı' uyarısı sonrası gelen bu hamleleri dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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Gözden Kaçmasın Hedef havadan ve nokta operasyonlarla terör temizliği ve üs bölgelerinin genişletilmesi Haberi görüntüle

Alman Spiegel 'Türk ordusu Suriye'nin kuzeyine havadan saldırı başlattı' dedi.

CNN Yunanistan Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki hava saldırılarının ardından Suriye'nin kuzeydoğusundaki hedefleri de insansız hava aracı ile vurduğunu yazdı.

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Voice of America 'Türkiye, Kürtlerin elindeki Kuzey Suriye'ye İHA Saldırılarını Yoğunlaştırıyor' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Artan saldırılar, Türkiye'nin Ankara'daki İçişleri Bakanlığı genel merkezini hedef alan bombalı saldırının sorumluluğunu PKK üstlenmesinden birkaç gün sonra geldi. Pazar günü gerçekleşen saldırıda iki saldırgan öldürüldü ve iki Türk polis memuru yaralandı.'

Yunan Kathimerini 'Saldırı, ülkenin kuzeydoğusundaki Kürt kontrolündeki bölgede gerçekleşti' dedi.

Al Arabiya 'Türk hava saldırıları Suriye'deki Kürt militan hedeflerini vurdu' başlığını attı. Alman DW'nin manşeti ise 'Türkiye, Irak'ta PKK'ya yeni saldırılar başlattı' oldu.

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CNN International haberinde 'Türk hava saldırıları yaklaşık 40 yıldır isyan yürüten ve Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK'nın hafta sonu Ankara'da üstlendiği bombalı saldırının ardından geldi' ifadelerine yer verdi.

Avusturya merkezli Die Presse 'Türkiye, Suriye'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi' manşeti ile çıktı.

Haberde 'Ankara insansız hava araçları ve uçaklarla saldırıyor ve karadan saldırı tehdidinde bulunuyor' denildi.

İsrail merkezli The Jerusalem Post ise skandal bir analize imza attı. Gazete 'Türkiye'nin hava saldırıları 'terörle mücadele' operasyonunun ötesine geçiyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Seth J. Frantzman imzalı yazıda 'Suriye'deki mevcut hava saldırıları terörle mücadelenin çok ötesine geçiyor ve altyapıyı vurmak ve DEAŞ’a karşı savaşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne zarar vermek için tasarlandı' denildi.

SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü ile mücadeleyi antiterör operasyonu olarak görmeyen yazar skandal ifadelerine şöyle devam etti;

'Ankara, grubun Türkiye'ye veya diğer ülkelere yönelik herhangi bir saldırıyla bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen SDG'nin terörist olduğunu iddia ediyor.'

Yazıda 'Bu, Ankara'nın, teröristleri yenilgiye uğratmaktan ziyade ABD destekli güçlere saldırmayı hedeflediği anlaşılan, yaygın ve orantısız bir kampanya' denildi.