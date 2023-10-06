ABD’den destek: PKK ile mücadelede yanınızdayız

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Patel, “PKK’nın Türkiye’ye yönelik meşru güvenlik tehdidinin farkındayız. ABD ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki askeri gerilimin tırmanmasından da kaygılı. Özellikle sivil halka ve DEAŞ’ı mağlup etme adına devam eden çabalar üzerinde yaratabileceği etkiden endişe duyuyoruz” dedi.

YPG SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Ayrıca Patel, bölgede gerilimin azaltılmasını savunmaya devam ettiklerini belirtirken şunları söyledi: “Türkiye ile koordinasyonu sürdürüyoruz ve onların da Irak’la olan eylemlerini, Irak’ın egemenliğini destekleyecek ve saygı duyacak şekilde koordine etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.” Bir muhabirin, “PKK tehdidi konusunda Türkiye’nin yanında durduğunuzu söylüyorsunuz. YPG’yi dışarıda bıraktınız, Türkler ikisini birleştiriyor. ABD’nin hâlâ bunların ayrı olduğu ve YPG’nin Türkiye için tehdit oluşturmadığı yönündeki tutumu mu bu?” sorusu üzerine Patel, “Durum bu. Uzun süredir devam eden ABD politikasını değiştirmek için burada değilim” dedi. İçişleri Bakanlığı’na saldıran teröristlerin Suriye’den geldiği sorusuna ise, “Bu iddiaları doğrulayacak yeterli bilgi almadık” yanıtını verdi.

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PENTAGON’DAN AÇIKLAMA ‘YAKINDAN İZLİYORUZ’

ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in “Irak ve Suriye’deki PKK/YPG’ye ait tesisler meşru hedeftir” sözlerinden sonra ilk açıklamasını yaptı. Hürriyet’e konuşan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, şunları söyledi: “Türkiye’nin ve Türk halkının, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınmış PKK ile olan mücadelesinde NATO müttefikimiz Türkiye’nin sağlam kararlılıkla yanındayız. Türkiye’ye ve halkına yönelik her türlü terör eylemini kınıyor ve PKK’nın meşru bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu kabul ediyoruz.”

DEAŞ ‘ENDİŞESİ’

Suriye ve Irak’taki operasyon sinyaline de değinen Ryder, ABD’nin süreci yakından izlediğinin altını çizdi. Ryder, “Suriye’nin kuzeyindeki durumu yakından gözlemlemeye devam ediyoruz. Askeri tırmanmanın sivil nüfusa ve DEAŞ’ın kalıcı mağlubiyeti amacını güden Koalisyon’un operasyonlarına getirebileceği muhtemel etkiler konusunda endişelerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

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Türkiye’nin düzenleyeceği muhtemel operasyonların, DEAŞ’la mücadeleyi sekteye uğratabileceğini aktaran sözcü, ortak hedefin DEAŞ’ın mağlubiyeti olması gerektiğini söyledi. Ryder, “Gerginliğin azaltılmasını savunmaya devam ediyoruz” dedi.

Sözcü Ryder dün gerçekleşen bilgilendirme toplantısında ise “ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha yakın olan bir SİHA’nın ABD F-16’sı tarafından meşru müdafaa amacıyla düşürüldüğünü” söyledi ve olayı ‘üzücü’ olarak nitelendirdi.