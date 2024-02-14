Dünya nefesini tuttu, Kahire zirvesini takip ediyor: 'Bir dönüm noktası', 'İki bölgesel güç arasında büyük adım'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'a yaptığı resmi ziyaret bugün dünya basının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Uluslararası haber ajansları Erdoğan'ın Kahire'ye inmesini 'son dakika' olarak duyururken, gazeteler ise açtıkları canlı bloglarla gelişmeleri dakika dakika okuyucuları ile paylaştı.

BİR DÖNÜM NOKTASI: BÖLGE AÇISINDAN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Middle East Eye (MEE) Türkiye ve Mısır'ın 10 yıldır süren anlaşmazlığa son vererek 'bir dönüm noktası' içinde olduğunu yazdı.

Analistlerin Türkiye-Mısır ilişkilerinin sadece iki ülke için değil bölge açısından da kritik önem taşıdığını söylediğine dikkat çeken MEE, İtalya Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CeSI) Orta Doğu ve Kuzey Afrika sorumlusu Giuseppe Dentice'in ifadelerine yer verdi.

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Dentice Erdoğan'ın ziyaretinin devam eden bölgesel gerilimi azaltmak için bir fırsat olduğunu ve birçok bölgesel meselede istikrar sağlayabileceğini vurguladı.



İki liderin görüşmesini açtığı canlı blogla dakika dakika okuyucularına aktaran Al Jazeera Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah el-Sisi tarafından Kahire'de havalimanında karşılandığını yazdı.

İki liderin Kasım 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki temasını 'tarihi el sıkışma' olarak nitelendiren Al Jazeera "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı el-Sisi, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bölgedeki insanlara insani yardımın sağlanması gibi kritik bölgesel sorunları görüşmeye hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.



"İKİ BÖLGESEL GÜÇ ARASINDA BÜYÜK ADIM"

ArabNews Erdoğan'ın ziyaretinin uzun süredir devam eden bir yakınlaşmanın son halkası olduğunu yazdı. Türkiye ve Mısır'ı iki bölgesel güç olarak tanımlayan gazete, görüşmenin odak noktasında Gazze'de devam eden çatışmanın olacağını yazdı.

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Alarabiya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra ilk kez Mısır'ı ziyaret ettiğine dikkat çekti ve "Erdoğan, bölgesel güçler arasındaki bağların yeniden inşası yolunda büyük bir adım attı. " ifadesini kullandı.



Egypt Today'e konuşan diplomatlar Mısır-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesinin bölgeye güç ve güvenlik sağlayacağını vurguladı.

Mısır'ın eski Ankara Büyükelçisi Büyükelçi Abdel Rahman Salah, Mısır haber ajansı MENA'ya yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Kahire ziyaretinin bölgesel sorunlara çözüm bulmak için 'yeni bir ittifak oluşturma fırsatını' temsil ettiğini söyledi.

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Kahire ile Ankara arasında yeniden tesis edilen iş birliğinin Mısır'ın bölgesel ve uluslararası nüfuzunu daha da güçlendirebileceğini söyleyen Salah, bu ziyaretin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umduğunu söyledi.